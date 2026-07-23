Níjar (Almería) pide frenar los viajes masivos en autobús para evitar 'macrobotellones' en las fiestas de Agua Amarga

Fiestas de la Isleta del Moro, en Níjar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR

NÍJAR (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Níjar (Almería), José Francisco Garrido, ha vuelto a pedir públicamente a las empresas de transporte de viajeros que se impliquen para evitar desplazamientos masivos y 'macrobotellones' durante las fiestas de Agua Amarga, que se celebran desde este jueves y hasta el domingo.

El Ayuntamiento ha reiterado esta petición después de que Garrido remitiera el pasado verano escritos tanto a empresas como a asociaciones del sector para solicitar su colaboración y evitar estas situaciones en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. En un comunicado, ha reclamado de nuevo "sensibilidad y conciencia" ante las especiales condiciones de protección del entorno.

Garrido ha apelado "a la responsabilidad del sector para evitar que situaciones totalmente indeseables se pudieran repetir en estas fechas", después de que la pasada semana se registraran desplazamientos masivos con motivo de las fiestas de la Isleta del Moro.

El regidor ha recordado que el Ayuntamiento respeta el "lícito derecho" de las empresas a trabajar y obtener beneficios, siempre que no se pongan en riesgo los derechos de los nijareños ni la protección del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, un espacio de "especial vulnerabilidad".

En este sentido, ha defendido que el bienestar de los vecinos y la conservación del entorno natural "deben primar ante cualquier otra actividad", sin dejar de buscar "el equilibrio entre el legítimo beneficio empresarial y los impactos sociales y ambientales que éste pueda generar".

El Consistorio confía en "el buen proceder de estas empresas de transporte de viajeros" y les ha pedido que contacten con ellos y con la Junta Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar para coordinar los viajes que puedan realizar durante estas fechas.

El Ayuntamiento ha señalado que el objetivo es "evitar otro colapso total" en un núcleo urbano del Parque Natural, así como un "turismo masificado y de botellón" en una zona que "no está preparada ni diseñada para absorber ese volumen de visitantes", con el consecuente "impacto ambiental y social" en un entorno declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco y dotado de numerosas figuras de protección por su "alto valor ecológico, paisajístico y cultural".