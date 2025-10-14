El nuevo complejo deportivo Arena Center El Toyo se levantará con una inversión de un millón de euros en Almería

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha presentado el proyecto del Arena Center El Toyo, una nueva instalación deportiva especializada en deportes de playa que se construirá junto al Palacio de Congresos 'Cabo de Gata-Ciudad de Almería', con una inversión de 1.001.694 euros y un plazo de ejecución de seis meses, financiada con fondos europeos Next Generation a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

El proyecto incluirá dos fosos de arena de 3.404 y 1.702 metros cuadrados, diseñados con árido seleccionado para garantizar las mejores condiciones para la práctica de rugby playa, fútbol playa, vóley playa, balonmano playa y tenis playa.

Además, contará con vestuarios, espacio de fitness al aire libre, gimnasio, quiosco concesionado, 62 plazas de aparcamiento y gradas móviles para eventos, según ha detallado el Consistorio en un comunicado.

El proyecto se enmarca en una visión más amplia de ciudad desarrollada en un espacio "estratégico" dentro de la urbanización, frente a la Plaza del Mar y junto a instalaciones referentes de esta zona, como el Palacio de Exposiciones y Congresos, el campo de golf, el Complejo Deportivo Municipal y diferentes hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Acompañada por los concejales de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, y de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, Antonio Jesús Casimiro, así como por el arquitecto Salvador Cruz, redactor del proyecto, la alcaldesa ha subrayado el "valor estratégico de esta actuación".

"Estamos ante una instalación que va a marcar un antes y un después, no solo en El Toyo, sino en el conjunto de la ciudad. Es una apuesta decidida por el deporte como motor de transformación urbana, social y turística", ha afirmado.

En este sentido, Vázquez ha destacado que "los almerienses hemos sabido incorporar el deporte al aire libre como parte de nuestra vida cotidiana. Este complejo refuerza esa identidad costera y activa que nos define, y nos posiciona como destino internacional en turismo deportivo azul".

La regidora almeriense ha resaltado que el proyecto responde a los compromisos adquiridos en el programa electoral. "Esta es una obra que habla de una Almería más saludable, más cohesionada y más abierta al mundo", ha apuntado.

TURISMO DEPORTIVO AZUL

Esta infraestructura se suma a la "estrategia municipal de convertir El Toyo en un referente del turismo deportivo y activo".

"Este proyecto es una muestra más de nuestra firme apuesta por el deporte como herramienta de cohesión social, dinamización económica y promoción turística", ha señalado la alcaldesa, quien ha destacado que "El Toyo se consolida como un espacio privilegiado para la práctica deportiva al aire libre, con instalaciones modernas, accesibles y pensadas para todos los públicos".

Vázquez ha explicado que "el llamado turismo deportivo azul representa una nueva forma de entender el destino y es lo que pretendemos con este proyecto, una experiencia donde la práctica deportiva se une al contacto con la naturaleza, la gastronomía local, el patrimonio y el estilo de vida mediterráneo".

Por su parte, el concejal responsable del Área de Ciudad Activa, Antonio Jesús Casimiro, ha precisado que "la calidad hotelera de la zona, la cercanía al mar y la capacidad organizativa de Almería convierten este enclave en un lugar ideal para concentraciones, entrenamientos y competiciones de arena a nivel nacional e internacional".

El proyecto, que precisamente este martes ha salido a licitación, como ha adelantado la concejala de Urbanismo, Eloísa Cabrera, cuenta con un plazo de presentación de ofertas de 20 días naturales, pudiéndose presentar propuestas hasta el 3 de noviembre, con el objetivo de que "las instalaciones estén en disposición de su uso para el próximo verano".

FOSOS DE ARENA

El redactor del proyecto ha destacado las singularidades de una infraestructura "polivalente", concebida para "albergar todo tipo de deportes de playa y preparada para acoger eventos y competiciones de ámbito nacional e internacional".

En este sentido, ha subrayado como elemento distintivo el aporte de arena especial que tendrán los fosos, procedente de la provincia de Cádiz, "contando para ello con todos los parabienes de federaciones y organismos oficiales".

Otro aspecto relevante de esta instalación será la posibilidad de incorporar graderío con ocasión de la celebración de eventos, completándose el conjunto con recorridos diferenciados para el público y los participantes en competiciones.