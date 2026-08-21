Nuevo mapa de la Feria de Almería 2026: calles y casetas del recinto ferial de Vega de Acá

Nuevo plano del recinto ferial de Vega de Acá de la Feria de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Almería, en honor a su patrona, la Virgen del Mar, se celebrará hasta el próximo sábado 29 de agosto. Para disfrutar del evento y desplazarse con facilidad entre las distintas casetas, resulta recomendable consultar un mapa del recinto ferial de Vega de Acá, que permite orientarse mejor y evitar confusiones a la hora de localizar una caseta concreta.

La programación incluye más de 150 actividades y recupera el Paseo como uno de los principales escenarios de la Feria del Mediodía. Esta edición, repartida entre el centro de la ciudad y el recinto ferial, estrena además una portada inspirada en la Casa de las Mariposas, situada frente a la calle Acebo. El espacio también presenta una nueva distribución de las casetas y refuerza las medidas de inclusión, accesibilidad y control del ruido, según expone el Consistorio en su página web, consultada por Europa Press.

El recinto ferial de Vega de Acá contará este año con siete casetas tradicionales, incluida la municipal; 14 casetas juveniles; 23 atracciones para adultos; once atracciones de espectáculos; 29 atracciones infantiles; 26 puestos de restauración; 32 puestos de habilidad; 34 de repostería; un puesto tradicional; 19 de venta ambulante; cuatro churrerías y varios puestos de vinos.

De forma paralela, el centro de la ciudad acogerá desde el sábado la Feria del Mediodía, con siete ambigús distribuidos en cinco espacios: la Plaza Virgen del Mar, la Plaza Flores, la Plaza Tomatito, la Plaza Pablo Cazard y el Mirador de la Rambla.

PLANO Y CALLES DEL REAL

El plano oficial de la Feria de Almería 2026, elaborado por el Ayuntamiento, muestra la distribución de las casetas y los distintos espacios a lo largo de las principales calles del recinto ferial. Este año, la Portada cambia de ubicación y se traslada de su emplazamiento habitual en la calle Paseo de Almería a la calle Acebo. Entre las principales vías de la Vega de Acá que vertebran el recinto ferial se encuentran:

Paseo de la Feria

Los Almendros

Nueva Almería

Piedras Redondas

Barrio Alto

Zapillo

Cabo de Gata

El Alquian

Costa Cabana

De Toros

La Chanca Pescadería

Retamar-Toyo

La Cañada

Casco histórico

Nueva Andalucía

500 viviendas - Tagarete