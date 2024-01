Obispo de Almería lamenta "tanta oposición" al Papa Francisco por sus reformas: "Se le crucifica por todos los lados"

ALMERÍA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha lamentado este miércoles "tantas críticas" tanto en el seno de la Iglesia como desde "algunos sectores" al Papa Francisco y ha afirmado que, si bien "los cambios cuestan, evidentemente", hay que "ir todos remando con el sucesor de Pedro".

"Nunca he visto tanta oposición en un Papa tan públicamente. Nunca se ha hecho, pero a este Papa se le crucifica por todos los lados, por sectores a los que, por lo que sea, les interesa", ha asegurado.

En un desayuno informativo y a raíz de una pregunta acerca de la declaración 'Fiducia Supplians' en la que se abría la posibilidad de impartir una bendición "espontánea y sin ritos" a parejas homosexuales, Gómez Cantero ha señalado que, si el pontífice, que tiene "un montón" de asesores, "quiere dar un paso más", hay que "estar con el Papa".

"Hay sectores que con un Papa están a matar y dice que al Papa hay que defenderle, pero cambia el Papa y dicen '¡ah no, a este no!. Yo me pregunto: "¿entonces, qué es lo que tú defiendes? ¿Defiendes que el Papa es el sucesor de Pedro o defiendes tu ideología personal?", ha trasladado.

Gómez Cantero ha apuntado que, como sociedad, "tendríamos que revisar" cómo influyen en todos los ámbitos "las ideologías, incluso las religiosas" y ha considerado que, entre los cambios, "habrá cosas que nos gusten más o que nos gusten menos", pero que nos exigen "una conversión del corazón".

Al hilo de esto, ha remarcado que la "tradición es viva y se mueve" y ha hecho alusión a que, en el seno de la Iglesia, "siempre ha habido cosas, a lo largo de la historia, que han generado sangre entre los teólogos, aunque no había medios de comunicación como ahora".

Ha añadido que ha habido cambios que, en su momento, "escandalizaban a la gente" y con los que "después no pasó nada". "Yo lo que digo es que, si lo dice el Papa, quien tiene un montón de asesores, y si el Papa quiere dar un paso más, hay que estar con el Papa", ha subrayado.

El obispo, quien ha precisado que ningún miembro de la curia se ha dirigido hasta ahora a él personalmente para decirle que se niega a dar esa bendición, ha advertido de que estaría "muy mal viniendo de un sacerdote que le debe obediencia al obispo y, por tanto, también al Papa".

"A veces tenemos que callarnos y mordernos la lengua, porque no todas las cosas gustan, pero esto es bonito; Es un gesto de misericordia, que es lo que más nos tiene que mover. La misericordia está por encima de la ley, lo dice San Pablo y lo dice Cristo, y la vida de Cristo es misericordia, sobre todo misericordia", ha concluido.