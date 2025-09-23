El obispo respalda el proyecto para formar migrantes en el seminario: "Si hace falta, me voy a vivir con ellos"

ALMERÍA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha trasladado este martes su respaldo al proyecto de formación sociolaboral destinado a mejorar la situación de personas migrantes en situación de vulnerabilidad que se llevará a efecto próximamente en las instalaciones del Seminario Menor, lo que ha despertado recelos en partidos políticos como Vox así como en ciertos sectores de padres del Colegio Diocesano San Ildefonso, ubicado en un inmueble anejo.

"No hay que tener miedo, y si hace falta, yo me vengo aquí a vivir con ellos", ha anunciado el obispo, quien ha asegurado que "nadie va a saltar" al Colegio Diocesano al tiempo que ha querido rebatir ciertos bulos. "No van a ser 'menas' los que van a venir, no van a ser muchachos que han pasado por la cárcel, como se ha llegado a decir", ha explicado ante algunos comentarios que, según ha despejado, tiene un "fundamento" y unas "pretensiones" que "no son las nuestras".

Gómez Cantero ha valorado este proyecto "serio" y "bien planificado" con el que se pretende dar "formación reglada" para que los migrantes "puedan salir adelante", de modo que se contempla dar algunas facilidades de alojamiento provisional y pernocta mediante el uso de 30 habitaciones en unas instalaciones que llegaron a estar en venta y que se pudieron conservar gracias a una donación anónima de diez millones de euros.

"Contra la protesta, propuesta", ha defendido el prelado en un encuentro con los medios de comunicación ante los que ha desgranado los objetivos de este programa impulsado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) que combinará "educación formal, formación práctica y acompañamiento personalizado" para mejorar la integración sociolaboral de migrantes asentados desde hace más de dos años en la provincia y que buscan mejorar sus oportunidades mediante trabajos con mayor cualificación.

Así, frente a las "fuerte reticencias" que ha encontrado en algunos sectores a esta iniciativa, que cuenta con el apoyo expreso del cardenal de origen almeriense y arzobispo de Rabat, Cristóbal López, si bien ha mostrado su respeto por las diferentes opiniones. "Cada persona tiene sus ideologías y en esto de vivir el cristianismo nadie es perfecto", ha señalado.

No obstante, Gómez Cantero ha subrayado que también ha habido reacciones positivas, especialmente por parte de jóvenes que se han ofrecido para participar en las formaciones o mediante actividades para el fomento de la convivencia con los migrantes a través de un proyecto con el que la Diócesis trata de dar respuesta "creativa, necesaria y profundamente evangélica" a la realidad de la provincia.

COMIENZOS ENTRE MARZO Y SEPTIEMBRE DE 2026

El director del SJM, Daniel Izuzquiza, ha detallado el germen de un proyecto que aspira, entre otros objetivos, a otorgar títulos de profesionalidad mediante formación específica a grupos de migrantes de entre 15 a 25 personas en distintas familias profesionales que abarcan desde la hostelería, la dependencia, la construcción o la logística, entre otros. La intención es comenzar entre marzo y septiembre del próximo año.

Según ha explicado, los trámites se encuentran aún en una fase preparatoria que, entre otras cuestiones, pasa por la de realizar "algunos ajustes conforme a la normativa" al propio edificio en materia de accesibilidad y seguridad, ya que el seminario menor "lleva cuatro años cerrado".

En cuanto a la oferta formativa, se contemplan cuatro ejes, entre ellos la realización de cursos de formación impartidos 'in situ', lo que obliga a acreditar el centro. También se contempla una oferta formativa externa, para la que se recibirá la colaboración de otras administraciones como la Junta de Andalucía.

De otro lado, se han planteado algunas competencias formativas transversales, como el aprendizaje del español acreditado, así como el uso de herramientas digitales o 'softskills' para competencias basadas en el trabajo en equipo, el liderazgo y la igualdad, entre otras. "También hay una apuesta por la formación integral de personas, no solo de trabajadores", ha detallado Izuzquiza.

Los cursos, con formaciones a partir de 350 horas, van dirigidos inicialmente a perfiles de jóvenes adultos que fundamentalmente han desarrollado su trabajo en invernaderos de Almería y que quieren mejorar su cualificación para pasar a otros oficios más especializados. También se trabajará para la homologación de títulos de personas que se han formado en sus países de origen

"No son recién llegados", ha aclarado el director del SJM, quien ha incidido en el esfuerzo y la apuesta que realizan estas personas a la hora de "permitirse el lujo de dejar de trabajar" para "formarse y poder acceder a un puesto de mayor cualificación".

Los representantes del proyecto han dado cuenta de los contactos que se mantienen para conseguir patrocinadores, donativos y el apoyo de entidades bancarias y empresariales de cara a financiar el proyecto cuya cuantía económica aún no han terminado de definir, por lo que han declinado precisar una cuantía sobre la inversión a realizar.

No obstante, sí han destacado sus expectactivas de éxito para este programa ante la experiencia docente y tradición educativa de instituciones como la Compañía de Jesús, que cuenta con 69 centros educativos en España, con cerca de 80.000 alumnos y 6.000 docentes, a los que se unen los 57.000 estudiantes en las seis Universidades Jesuitas de España.

Del mismo modo, el Servicio Jesuita a Migrantes desarrolló en 2024 un total de 36 programas de hospitalidad, brindando acogida a 691 personas migrantes en toda España. En el caso concreto de Níjar, desde julio de 2024 cuentan con más de 90 personas provenientes de infraviviendas han sido acogidas en 13 viviendas gestionadas por SJM, con acompañamiento social y formativo.

La Fundación ECCA Social, destinada a la formación e inserción laboral, atendió por su parte el pasado año a 2.741 personas en orientación para el empleo y a otras 1.715 en procesos de intermediación laboral. En 479 inserciones laborales logradas, el 88 por ciento se correspondieron a mujeres.