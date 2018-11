El Obispo de Almería critica el videoclip grabado en la Catedral: "Se ha perdido el respeto a realidades religiosas"

Actualizado 31/10/2018 13:58:45 CET

ALMERÍA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Almería, Adolfo González Montes, ha asegurado que las dos protagonistas del videoclip de 'trap' grabado en la Catedral que ha dado lugar a la apertura de un proceso penal "hicieron mal las cosas" y ha lamentado que se haya "perdido un poco" el sentido del "respeto a las realidades religiosas".

"Hay que hacer las cosas bien y las hicieron mal, esa es la realidad", ha indicado en referencia a las jóvenes de 18 y 19 años Vera GRV y Kttana, quienes han sido citadas a declarar en calidad de investigadas por el Juzgado de Instrucción 3, que debe dirimir si los hechos pueden ser constitutivos de delito.

En declaraciones a los periodistas, González Montes se ha remitido al comunicado emitido por la Diócesis, en el que informaba de la interposición de una denuncia ante la Policía Nacional, pero ha expresado su preocupación por "esa idea --ha dicho-- de despenalizarlo todo".

"En fin, esperemos que esa idea no conduzca también un día a que podamos insultarnos recíprocamente unos a otros sin que haya consecuencias", ha concluido.

Fuentes del Obispado de Almería han precisado a Europa Press que están aún "valorando" si se personan o no como acusación particular en las diligencias previas incoadas y que no se "ha decidido".

La causa penal incoó después de que la Policía Nacional remitiese al Decanato de los Juzgados de la capital la denuncia interpuesta por el Obispado de Almería tras proceder a la identificación de las dos jóvenes mediante la toma de los datos de filiación.

El auto de incoación de diligencias previas acordaba, asimismo, llamar a declarar en calidad de investigadas a Vera GRV y Kttana, de 18 y 19 años, quienes también han sido citadas por la Policía Nacional si bien no están obligadas a acudir.

El Obispado de Almería considera en la denuncia que presentó el día 18 que la grabación del videoclip en el interior de la Catedral supone "una grave ofensa al carácter sagrado y sacramental de la iglesia madre, lo que significa que es, asimismo, ofensa a los sentimientos religiosos de toda la comunidad católica".

La Diócesis sostiene, además, el grupo musical de "perfil feminista" accedió al templo "fraudulentamente" con una "estrategia engañosa" y que hizo creer al trabajador de la empresa que gestiona las visitas turísticas que iban a realizar "un trabajo de la universidad" acerca del interior de la Catedral.

"Las jóvenes del grupo feminista sabían que actuaban dolosamente, ya que mintieron para entrar, y aprovecharon la hora del mediodía, en la cual cesa el flujo de entradas turísticas a la Catedral y los vigilantes y empleados de la Catedral aprovechan para acudir a comer y descansar, o cambiar de turno", ha reprochado en un comunicado.

El Obispado señala, asimismo, que, una vez visionado el video, "no puede menos que calificar" lo ocurrido como "una grave ofensa al carácter sagrado y sacramental de la iglesia madre de la diócesis, lo que significa que es asimismo ofensa a los sentimientos religiosos de toda la comunidad católica, mayoritaria en Almería".

"Lamentamos profundamente lo sucedido, impropio de quienes dicen que no han pretendido ofender a nadie", añade para apuntar que los hechos podrían tratarse "de un delito castigado por la ley lo que de hecho es una ofensa de profanación religiosa inaceptable".

El videoclip de 'Obsesionado', en el que aparecen las dos jóvenes en varios escenarios de la ciudad, incluido el claustro y el altar del templo mayor, fue colgado en Youtube y multiplicó las visitas en pocas horas tras darse a conocer la actuación del Obispado almeriense.