La ONCE dedica un cupón a Almería 2019 para apoyar a la Capital Española de la Gastronomía

La ONCE ha presentado este miércoles el cupón del sorteo del próximo martes 26 de marzo, con el que la organización arranca su programa de actos para promocionar a Almería como Capital Española de la Gastronomía.

En la presentación han participado el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, y el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, quien ha apuntado la intención de la entidad de "implicarse de lleno en la celebración la capitalidad gastronómica" para "presumir de Almería en toda España" y "visualizar el lado más integrador y social de la ciudad".

Cinco millones y medio de cupones reproducen la marca corporativa que identifica a Almería como Capital Española de la Gastronomía 2019 que se van a ver en los 20.000 puntos de venta que tiene la ONCE en toda España.

Coincidiendo con la presentación del cupón, a la que también han asistido la directora de la ONCE en la provincia, María Jesús Segovia, y la consejera territorial, Gemma Pozo, la ONCE ha entregado cuadros enmarcados con la imagen de este sorteo a un centenar de bares y establecimientos hosteleros para visualizar su vínculo con la Capitalidad Gastronómica de Almería.

"Hay que pregonar este cupón a los cuatro vientos porque habla de Almería y ayuda a mucha gente", ha manifestado, por su parte, el alcalde de la ciudad, para quien la implicación de la ONCE con la Capitalidad Gastronómica es "un auténtico honor". "Siempre hemos enfocado este proyecto como algo participativo y transversal para toda la sociedad almeriense. No es de nadie, es de todos", ha apostillado.

El presidente de la entidad Capital Española de la Gastronomía, Mariano Palacín, ha agradecido que "la ONCE, con toda su fuerza y potencial, esté apoyando la Capitalidad Española de la Gastronomía". "No es ninguna broma que cinco millones y medio de cupones estén por ahí dando vueltas por España para que todo el mundo pueda verlo. Todo lo que sea promoción nos hace felices y con la ilusión de la ONCE, más todavía", ha valorado.

CURSOS DE FORMACIÓN

La ONCE ha programado una serie de actividades a lo largo de todo el año "para poner el foco en Almería también como un referente de la integración y la accesibilidad universal", de modo que impartirá cursos de formación en eventos accesibles de la mano de las Escuelas de Hostelería y de la Asociación de Hosteleros para mejorar el trato a clientes con discapacidad e identificar las barreras arquitectónicas, comunicativas y de relación que entorpecen esa relación entre el usuario, consumidor y turista con la oferta gastronómica almeriense.

La organización realizará acciones de sensibilización sobre la accesibilidad universal, editará en braille aquel material divulgativo que la Oficina de la Capitalidad considere de interés y los quioscos de la Organización contarán con cartelería específica bajo el lema genérico 'El gusto de compartir' con la imagen corporativa de la Capitalidad y de la ONCE.

Coincidiendo con los actos programados dentro de la Semana de la ONCE, que organiza el Consejo Territorial bajo el lema 'Capaz de ser capaces', el Mercado de Abastos acogerá el próximo 2 de abril la actividad 'Los sabores de la ONCE' que permitirá a los afiliados con más cualidades culinarias participar en una exhibición de como desarrollan esta labor de forma normalizada utilizando las herramientas de apoyo para ello.

Igualmente, 3 de abril, y bajo el lema 'Alma, ilusión y vida', la organización realizará en un restaurante de la ciudad una degustación a ciegas dirigida hacia los organizadores de la Capital Gastronómica 2019, hosteleros, chefs y demás para visibilizar, sensibilizar y concienciar en la atención del servicio hostelero a personas con discapacidad visual y ceguera.

Ya en junio, la sede de la Capitalidad acogerá la representación de 'Los más frescos de la ONCE', que interpretarán los integrantes del grupo de teatro infantil 'Cacatúas Parlantes', que dirige José Pérez, en la que visibilizarán las capacidades de actores ciegos o con baja visión y los beneficios de la comida sana.

El programa incluirá visitas guiadas y adaptadas a unas bodegas almerienses en el mes de septiembre y concluirá en diciembre con un concurso de repostería en la sede de la ONCE realizado por afiliados que servirá para mostrar también sus habilidades culinarias de las personas ciegas o con baja visión y los utensilios de cocina adaptados que facilitan y hacen posible que cocinen con seguridad.

"Queremos presumir de Almería en toda España, pero a la vez, hacer partícipes a los almerienses de la ilusión de la ONCE y aprovechar la oportunidad que nos da esta celebración para seguir insistiendo en la necesidad de integrar a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida", ha destacado Cristóbal Martínez.