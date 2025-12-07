La ópera 'made in Almería' ofrece en el Auditorio Maestro una producción local de 'La Traviata'

Producción local de 'La Traviata' en Almería - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Clasijazz', el Ayuntamiento de Almería y 'Cajamar' han llevado al Auditorio Maestro Padilla una producción propia de La Traviata, de Giuseppe Verdi, que en la noche de este sábado reunió a un público que llenó por completo el espacio escénico. La iniciativa, desarrollada íntegramente en Almería, ha contado con un elenco internacional, un equipo técnico y artístico local, y la participación de más de doscientas personas.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la Fundación Indaliana Clasijazz, con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento y la colaboración de Cajamar, ha impulsado esta producción que, tras casi tres horas de representación, fue recibida con un prolongado aplauso. La ópera volverá a representarse este lunes para trabajadores de Cajamar en la Ciudad Financiera ubicada en el PITA.

La puesta en escena combinó una estética contemporánea con el respeto a los códigos clásicos del género. La dirección musical corrió a cargo de Lara Diloy, al frente de la orquesta FIMA, integrada en gran medida por músicos almerienses. Por su parte, el reparto estuvo encabezado por la soprano Sandra Hamaoui (Violetta Valéry), el tenor almeriense Juan de Dios Mateos (Alfredo Germont) y el barítono Àngel Òdena (Giorgio Germont).

La propuesta escénica de Curro Carreres, basada en elementos móviles y una iluminación precisa, contribuyó a crear espacios dinámicos. El coro FIMA destacó especialmente por su "disposición a ambos lados del escenario, un recurso que reforzó la proyección sonora y la integración con el público".