Actuación contra el cultivo de marihuana en el barrio de Los Almendros, en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actuación contra el cultivo de marihuana 'indoor' llevada a cabo este miércoles en el barrio de Los Almendros de Almería, que se cobró nueve detenidos en seis registros, permitió neutralziar 60 enganches irregulares a la red eléctrica por parte de los técnicos de Endesa, que apoyaron el operativo.

Fuentes de la compañía han explicado a Europa Pres que durante el operativo se localizaron suministros conectados ilegalmente a la red en las calles Alegría y Albahaca, de forma que los técnicos tuvieron que desmantelar unos 60 metros de cable.

Los arrestados permanecen aún detenidos a la espera de culminar las diligencias antes de que ser puestos a disposición de la autoridad judicial tras haberse intervenido unas 3.400 plantas de marihuana y un arma de fuego corta junto con diversa munición, entre otros efectos.

Según han trasladado fuentes policiales, la actuación forma parte del plan de respuesta para barrios tensionados de la Comisaría Provincial de Almería y el Grupo 2 de la Udyco Alborán.

La intervención, que ha contado con el apoyo de la Policía Local para la elaboración de expedientes de derribo de aquellas construcciones ilegales que se han detectado, se ha saldado además con la intervención de 4.000 euros en efectivos y distintos útiles para el cultivo.

Según los primeros cálculos realizados por el operativo, la droga intervenidas cuenta con un peso aproximado de 200 kilos. En este sentido, parte de las plantas estaban el proceso de secado, si bien también parte del estupefaciente se ha hallado en cogollos y hachís.