Ordenan internamiento en régimen cerrado para el menor investigado por intentar asesinar a su madre en Vícar (Almería)

Archivo - Ciudad de la Justicia de Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha acordado el internamiento en régimen cerrado como medida cautelar para el menor de 17 años de edad detenido como presunto autor de múltiples cuchilladas a su madre en la cabeza y en el cuello el pasado miércoles en el municipio de Vícar (Almería).

Fuentes judiciales han concretado a Europa Press que la Fiscalía de Menores ha iniciado un expediente de reforma por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa y por otro de violencia física y psíquica habitual en el ámbito de la violencia doméstica a raíz de estos hechos.

El varón, que ha sido puesto este viernes a disposición judicial, fue arrestado durante la madrugada de este jueves por la Policía Local de Vícar, que recibió un aviso ciudadano en el que alertaba de la presencia de un joven en actitud sospechosa en las inmediaciones de la vivienda familiar.

De este modo, una patrulla se desplazó hasta la zona y localizó al menor, que fue identificado y reconocido como el presunto autor de los hechos, por lo que fue detenido y conducido a dependencias policiales para ser puesto a disposición de la Guardia Civil.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso el pasado 25 de marzo sobre las 9,00 horas por una agresión en la zona de la Carretera del Butano, tras lo que el centro coordinador movilizó efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios para atender a la mujer, de 41 años, que sigue ingresada en un centro hospitalario.