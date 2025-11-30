La Orquesta Ciudad de Almería interpreta 'El Retablo de Maese Pedro', un viaje por el teatro de títeres

Imagen de la actuación de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) en la representación de 'El Retablo de Maese Pedro'. - JUAN SÁNCHEZ/AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Ciudad de Almería ha vuelto a demostrar talento y creatividad en la representación de 'El Retablo de Maese Pedro' en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Un espectáculo en el que la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), dirigida por un Michael Thomas entregado y en continua conexión con el público, ha logrado un verdadero acontecimiento artístico que ha llenado la sala en sus dos funciones: la del sábado por la noche y la de este domingo al mediodía.

En esta producción, incluida en el Ciclo de Conciertos Cajamar y en la programación de otoño del Área de Cultura, la música de Manuel de Falla se ha alzado como protagonista absoluta a través de una puesta en escena deslumbrante en la que tenores y barítonos han aportado una dimensión casi operística a las enormes figuras que dominaban el escenario, según una nota del Ayuntamiento.

Las voces de la soprano Inés Ballesteros, el tenor Pepe Hannan y el barítono Andrés Merino han atravesado el espacio escénico con una potencia capaz de insuflar vida a esas esculturas móviles que, junto a la orquesta, han convertido el Maestro Padilla en un universo dramático en continuo movimiento.

La creación visual de Enrique Lanz, coproducida por Etcétera, Teatro Real y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con la colaboración de la AAIICC, volvió a desplegar su sello inconfundible: grandes estructuras que se transforman ante los ojos del público, juegos de perspectiva, elementos que aparecen y desaparecen como por arte de ilusión, rostros que cambian de escala y espacios que se abren como si contuvieran un teatro dentro de otro.

Cada transición visual, sostenida por la música de Falla y por la interpretación precisa de la OCAL, provocaba una mezcla de asombro, emoción y humor que mantuvo a las familias, especialmente a los más pequeños, expectantes de principio a fin.

La doble función se saldó con dos llenos prácticamente absolutos, reflejo del interés que siguen despertando los conciertos de la OCAL, en este caso enmarcados en el Ciclo de Conciertos Cajamar, convertido en una referencia para el público almeriense.

La obra volvió a demostrar que la imaginación, cuando se une a la música, puede crear mundos enteros: gigantes que responden a la voz humana, estructuras que parecen respirar y un relato cervantino que sigue creciendo con la misma frescura con la que Manuel de Falla jugaba de niño a recrear escenas del Quijote con marionetas.

Un fin de semana que reafirma al Auditorio Maestro Padilla como espacio de encuentro cultural y artístico, donde la música y la escena dialogan para ofrecer experiencias memorables al público de Almería.