Óscar López destaca el avance de la IA en la industria agroalimentaria española para la optimización de las cosechas

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en un curso de verano de la Universidad de Almería celebrado en Roquetas de Mar. - MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado este miércoles que más de la mitad de la industria agroalimentaria española ya aplica la inteligencia artificial para optimizar sus cosechas, sentido en el que ha incidido en el potencial digital que contiene la agricultura intensiva.

"¿Quién les habría dicho a nuestros abuelos que los tomates, las lechugas o los calabacines iban a ser vigilados por satélite? ¿Qué cara se les habría puesto al saber que la inteligencia artificial podría avisar del momento justo de la recogida de las frutas?", ha manifestado durante su participación en la apertura de un curso de verano de la UAL celebrado en Roquetas de Mar (Almería).

Durante su intervención en el foro ha recalcado que aquello que podría parecer "un cuento de ciencia ficción" es ya "una realidad avalada por campesinos", sentido en el que ha animado a trabajar desde los centros de conocimiento para llevar el "futuro" al campo español.

En su alocución, el ministro ha asegurado que "la soberanía alimentaria hoy ya no se entiende sin la soberanía digital" porque "comer y tener para comer es la base humana de cualquier país desarrollado".

En este sentido, ha recordado el impulso inversor que el Gobierno ha realizado en la transformación digital del sistema agroalimentario español, como los más de 2.000 millones del Plan de Recuperación para su digitalización.

También ha citado programas como el de Espacio de Datos, que han beneficiado a entidades de Almería como la propia Universidad de Almería o la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas; y proyectos como las Cadenas de Valor de IA, que han posibilitado a empresas locales como Hispatec Erpagro usar la realidad aumentada para el control biológico en cultivos protegidos.

Estas medidas, según ha observado, han permitido "conseguir resultados trascendentales". "Hoy podemos presumir de que más de la mitad de la industria agroalimentaria española aplica la inteligencia artificial para optimizar sus cosechas", ha explicado.

López ha destacado que Almería cuenta "con uno de los polos de agricultura intensiva más avanzado" y que, por ello, "es el mejor laboratorio para la investigación y la innovación tecnológica".

Además, ha señalado que los participantes en este curso obtendrán de él "una visión estratégica sobre la potencia digital de la agricultura intensiva" y "con más capacidades y más ideas para llevar al sector primario español al siguiente nivel de ambición tecnológica". "El futuro del campo español ya está aquí. Sigamos bregando por él", ha concluido.

López ha valorado así la formación ofrecida a través del curso 'Transformación digital agrícola: innovación, competitividad y sostenibilidad' de la Universidad de Almería, enfocado al entendimiento del ecosistema completo de la agricultura digital y dirigido a ingenieros agrónomos, estudiantes de ciencias agrarias, profesionales de la innovación vinculados al sector agroalimentario y agricultores de precisión, entre otros perfiles.

"Un espacio de talento perfecto", ha expresado el ministro, para que quienes lo cursen se formen "todavía más sobre herramientas de vanguardia como la robótica, los sensores de monitoreo de cultivo o los gemelos digitales". "Formáis parte de una generación que rema a favor de la revolución digital del sector primario en España, en Andalucía y en Almería", ha añadido.