Una pareja herida por arma blanca tras una disputa con una tercera persona en Lucainena de Torres (Almería)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de espaldas y junto a un vehículo oficial del cuerpo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han sido trasladados al hospital este pasado sábado, 7 de febrero, tras resultar heridos por un arma blanca durante una agresión entre la pareja en el término municipal de Lucainena de Torres (Almería), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El suceso ha tenido lugar en una vivienda ubicada en la calle Real de dicha localidad alrededor de las 22,45 horas, momento en el que varios testigos dieron la alarma al teléfono 112, alertando de que "estaban escuchando o viendo desde la terraza una disputa".

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado efectivos del 061 y Guardia Civil. Fuentes del instituto armado han detallado al 1112 que habían tenido un aviso por tres personas heridas por arma blanca, "una agresión de una pareja y otro implicado más".

Según estas fuentes oficiales, la pareja habían resultado heridos por arma blanca "sin que presentaran signos de gravedad".