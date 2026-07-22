El Parlamento andaluz elige este jueves a Ana Mestre (PP-A) como nueva presidenta en sustitución de Jesús Aguirre

La vicepresidenta primera del Parlamento andaluz, Ana Mestre, y el presidente, Jesús Aguirre, en una foto de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz abordará este jueves, 23 de julio, un relevo en la Presidencia de la institución, de forma que el diputado del PP-A y exconsejero de Salud Jesús Aguirre será sustituido por la también representante del Grupo Popular Ana Mestre, quien actualmente ocupa la vicepresidencia primera de la Cámara.

Este relevo se enmarca en el acuerdo de gobierno que el PP-A y Vox firmaron el pasado 2 de julio, que posibilitó ese mismo día la tercera investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, y que incluye que la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento quede para un representante de Vox.

Ello obliga a hacer cambios en la composición del órgano de gobierno de la Cámara, toda vez que, en la sesión constitutiva de la XIII legislatura, la Mesa quedó conformada por cinco representantes del PP-A --entre quienes figuraban los citados Jesús Aguirre y Ana Mestre, además de Manuel Andrés González como vicepresidente tercero, y José Ramón Carmona y Julia Ibáñez como secretarios--, y dos del PSOE-A; en concreto, Fernando López Gil como vicepresidente segundo y Olga Manzano como secretaria segunda.

De este modo, y después de que PP-A y Vox no se pusieran de acuerdo para conformar la Mesa, tanto dicho segundo grupo, como los de Adelante Andalucía y Por Andalucía quedaron fuera de su composición, si bien posteriormente se acordó la inclusión de un representante de cada uno de sus grupos como vocales, con voz pero sin voto.

Por parte de Vox, entraba a formar parte de la Mesa con esa condición de vocal la diputada por Granada Beatriz Sánchez, que será la parlamentaria a la que está previsto que postule su grupo como nueva vicepresidenta primera en sustitución de Ana Mestre.

Para materializar ese relevo, Jesús Aguirre presentó ya su renuncia como presidente del Parlamento, que se hará efectiva en el Pleno de este jueves, de modo que en él habrá que votar a un nuevo presidente, cargo para el que el Grupo Popular, que cuenta con 53 escaños, dos menos de los que otorgan mayoría absoluta, ya ha anunciado que va a proponer a Ana Mestre.

La dimisión de Jesús Aguirre es la segunda de un presidente del Parlamento andaluz que se conoce en la historia de la institución, tras la del socialista Ángel López que se produjo en la segunda legislatura, en el año 1988, cuando fue sustituido por José Antonio Marín Rite, que repitió en el cargo en la siguiente legislatura.

DESIGNACIÓN DE SENADORES

La elección de miembros de la Mesa del Parlamento es el primero de los puntos del orden del día de esta sesión plenaria, que comenzará a las 10,30 horas y continuará con la lectura del informe de la Diputación Permanente sobre los asuntos tratados durante el periodo comprendido entre los pasados días 24 de marzo y 10 de junio --entre la convocatoria de elecciones autonómicas y la sesión constitutiva de la XIII legislatura--, y el acuerdo de modificación de las Comisiones Permanentes Legislativas y de distribución de competencias entre las mismas.

Seguidamente se procederá a la designación de los nueve senadores en representación de la comunidad autónoma, de los que cuatro serán del PP-A, tres de PSOE-A y dos de Vox tras el pacto de gobierno con el Grupo Popular, que le ha cedido uno de los cinco representantes que le correspondía proponer en virtud del resultado de las elecciones del 17 de mayo.

A propuesta del PP-A serán designados como senadores el expresidente del PP-A Javier Arenas --quien ya ocupa plaza en la Cámara alta--, los exparlamentarios Francisco Javier Oblaré y Virginia Pérez y el propio Jesús Aguirre, que además de la presidencia del Parlamento dejará su escaño en la asamblea autonómica para centrarse en su labor en el Senado.

Por su parte, el Grupo Socialista ha propuesto como senadores a la actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y a sus antecesores en dicho cargo Susana Díaz y Juan Espadas --que repetirán así como senadores por designación autonómica--, mientras que Vox ha promovido las candidaturas del periodista Álvaro Zancajo y de la hasta ahora directora de la Oficina de la Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla, María Pastor.

Los candidatos que no son actualmente parlamentarios autonómicos --todos ellos salvo Jesús Aguirre y María Jesús Montero-- han comparecido este miércoles ante la comisión consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento, que ha declarado la idoneidad de todos ellos para su designación como senadores.

COMPARECENCIA DE ANTONIO SANZ POR EL INCENDIO DE LOS GALLARDOS (ALMERÍA)

Finalmente, la sesión plenaria concluirá con una comparecencia del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, motivada por el trágico incendio de Los Gallardos (Almería) declarado hace dos semanas y por el que han muerto 13 personas.

El consejero comparecerá a petición propia y a propuesta de los grupos de PP-A, PSOE-A y Por Andalucía, si bien por parte de los grupos de oposición de izquierda se ha venido defendiendo que, en su opinión, quien debe comparecer por este asunto es el presidente de la Junta, Juanma Moreno.