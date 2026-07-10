El Parlamento expresa sus condolencias y consternación por los fallecidos en el incendio

Imagen del salón de plenos provisional del Parlamento andaluz - JOAQUIN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha expresado sus condolencias y consternación por las personas fallecidas debido al incendio forestal en Los Gallardos (Almería).

Según se recoge en un comunicado, la Cámara autonómica ha transmitido todo su apoyo a los familiares de las víctimas y a los heridos, y a todos los profesionales que están trabajando en la zona.

La cifra de fallecidos se eleva en estos momentos a once, mientras que hay ocho personas heridas y 19 desaparecidas. El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha apuntado al tendido eléctrico como el origen del incendio forestal.