El parque MiniHollywood de Tabernas (Almería) celebra Halloween con actividades del 21 de octubre al 2 de noviembre

Programación de Halloween de Oasys MiniHollywood, en Tabernas (Almería). - MINIHOLLYWOOD

TABERNAS (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

El parque temático Oasys MiniHollywood, ubicado en el desierto de Tabernas (Almería), celebrará Halloween del 21 al 25 de octubre y del 28 de octubre al 2 de noviembre con una programación especial para todos los públicos que contará con dos pasajes del terror, un 'escape room', espectáculos, cenas especiales, personajes y una ambientación que se extenderá por el poblado del Oeste.

La programación estará ambientada en torno a la figura de Madame Seraphine y se extenderá desde la entrada, donde habrá un 'photocall', hasta el fuerte, mientras que distintos personajes recorrerán las calles y varios escenarios del parque acogerán las actividades previstas, según ha informado el parque en una nota.

Uno de los dos pasajes del terror será 'El hogar de las sombras', que se instalará en el Casino y podrá visitarse durante todo el día entre el 23 y el 25 de octubre y entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre. Los días 21, 22, 28 y 29 de octubre estará disponible en horario de tarde.

El segundo pasaje, 'El circo', estará ubicado en el Museo del Cine y recreará un circo con personajes como el forzudo, el domador, el payaso, el malabarista o el mago. Sus horarios dependerán de la programación de cada jornada.

La oferta incluirá también el 'escape room' 'Las cartas de Madame Seraphine', en el que los participantes tendrán que encontrar a la pitonisa, conseguir que los reciba y convencerla para que revele la información que posee y que podría conducirlos hasta el botín del banco.

El 'escape room' estará disponible de 11,00 a 18,00 horas. Para participar será necesario adquirir la entrada correspondiente al día de la visita y reservar plaza ese mismo día en taquilla, con la reserva sujeta a disponibilidad. La actividad estará dirigida a equipos de hasta diez personas y tendrá una duración de 30 minutos.

ESPECTÁCULOS Y CENAS DE HALLOWEEN

El baile del cancán del Oeste contará con una versión especial de Halloween, el 'Cancán del terror', que tendrá dos pases diarios a las 13,00 y 16,00 horas en el Yellow Rose Saloon.

Además, los viernes, sábados y domingos, a las 20,00 horas, la plaza del poblado acogerá el espectáculo de despedida 'El desierto de las condenadas', que contará con bailes y acrobacias aéreas.

Los horarios de algunas actividades se adaptarán para evitar coincidencias con otros espectáculos, entre ellos el 'western', que se ofrecerá a las 12,00 y 17,00 horas.

La programación continuará durante la noche los viernes 23 y 30 y los sábados 24 y 31 de octubre con la cena especial de Halloween 'El banquete', que se desarrollará en el restaurante entre las 21,00 y las 23,30 horas.

Durante estas cenas, Madame Seraphine aparecerá entre los asistentes para compartir sus "profecías y visiones". La velada contará también con acrobacias sobre 'lollipop' y bailes. Para asistir será necesario adquirir una entrada especial de Halloween con cena.

Asimismo, 'La profecía y el ritual final' formará parte de la animación durante las cenas de los viernes y sábados. Desde la organización han señalado que todas las actividades de la programación de Halloween estarán dirigidas a todos los públicos y no tendrán restricciones de edad.