Pasan a disposición judicial los presuntos autores del crimen de Rioja (Almería)

Rocío Rodríguez Gómez y Javier Nieto Santiago, buscados por la Guardia Civil por la muerte a tiros de una mujer en Rioja (Almería). - GUARDIA CIVIL

RIOJA (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

Los presuntos autores del homicidio de una mujer y las graves heridas ocasionadas a un hombre el martes, 24 de marzo, en el municipio almeriense de Rioja han pasado este domingo a disposición judicial tras haberse entregado de forma voluntaria en la jornada del sábado, según han precisado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

En contexto, la Benemérita detalló que los investigados se han entregado como consecuencia de "la presión mediática y búsqueda intensa" llevada acabo por los operativos desarrollados por la Comandancia de la Guardia Civil y como fruto de la gestiones desempeñadas por el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de La Policía Judicial de Almería.

Durante estos días, el Instituto Armado ha intensificado la búsqueda de Javier N.S. y Rocío R.G., el hermano y la cuñada del hombre que resultó gravemente herido de un disparo en la cabeza durante un tiroteo en su vivienda de Rioja en el que murió su esposa, a través de un nuevo dispositivo localizado en Tabernas.

Los hechos ocurrieron sobre las 11,00 horas del 24 de marzo en un cortijo situado en el paraje Conquín de la zona de El Marraco, donde una mujer resultó fallecida a causa del disparo con arma de fuego que recibió mientras que su marido resultó herido de gravedad con un tiro en la cabeza, por lo que fue evacuado a un centro sanitario.

Según las evidencias recabadas por los investigados, el hermano y la cuñada del superviviente sería los autores de los hechos y, a su vez, propietarios de la vivienda donde tuvo lugar el suceso. Actualmente ambos están en paradero desconocido.

Además, en el lugar se localizaron dos cultivos con cerca de 1.400 plantas de marihuana y se neutralizaron dos enganches ilegales a la red de fluido eléctrico durante este pasado jueves.