El paso de la borrasca Claudia deja este lunes una treintena de incidentes por lluvias "muy fuertes" en Andalucía

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene dentro del acto inaugural de las nuevas Consultas Externas del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. A 17 de noviembre de 2025. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este lunes en Almería de que "la noche ha transcurrido sin incidentes en toda la comunidad" pero que, a primera hora del día, se han registrado "avisos puntuales" así como "una treintena de incidentes" por lluvias muy fuertes que se han gestionado desde el Plan de Emergencias de Andalucía. Entre esos incidentes, Sanz ha destacado la anegación del paso inferior de la A-92, una calle en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), y en la misma provincia, en la zona de Cantillana, más anegaciones, que han afectado a dos centros educativos.

En este sentido, en declaraciones a los medios en la inauguración de nuevas consultas externas del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, Sanz ha indicado que la Agencia de Meteorología mantiene este lunes el aviso amarillo por lluvias en la Sierra Norte de Sevilla, la Campiña de Sevilla, la Subbética y Campiña cordobesas, así como en el Estrecho y el litoral gaditano.

Por otro lado, como director del Plan de Emergencia de Andalucía, Sanz ha apuntado que la comunidad ha vivido un fin de semana "muy intenso" con la borrasca Claudia y que, a pesar, de que el domingo se desactivaron todos los avisos, este lunes por la mañana se han activado de nuevo avisos en las provincias de Cádiz, Sevilla y Córdoba, principalmente. En cuanto a la situación de las carreteras, Sanz ha informado que hay seis carreteras afectadas por corte o por circulación difícil debido a la meteorología.