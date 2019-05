Personal aéreo de Salvamento Marítimo protesta por amenazas de recortes de hasta un 30% de su salario

Publicado 24/05/2019 13:25:27 CET

ALMERÍA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un nutrido grupo de rescatadores, pilotos y mecánicos de naves aéreas de Salvamento Marítimo, contratados a través de la adjudicataria del servicio Babcock, se han concentrado este viernes en el Aeropuerto de Almería en protesta por una posible modificación sustancial de las condiciones de trabajo que, en la práctica, supondría una reducción de sueldo de entre un 13 y un 30 por ciento.

Con lemas como "Salvamento Marítimo, no baratísimo" o "sin seguridad no podemos trabajar", los trabajadores han criticado esta "medida unilateral" por parte de la empresa inglesa con filial en España a pesar de que "no han justificado pérdidas" que pudieran avalar los recortes salariales, según ha apreciado el comandante Juan Antonio Segura ante los medios.

Si bien los trabajadores --unos 30 en Almería-- mantienen los servicios mínimos cubiertos, lo que garantiza su operatividad en caso de rescates, han recordado que la paralización de la actividad que han anunciado de forma "indefinida" también incluye a los mecánicos del servicio, por lo que los helicópteros no podrán operar en el plazo de "dos semanas" si no son objeto de revisión.

Los trabajadores han incidido en que desde la base operativa de Salvamento Marítimo de Almería se realizan de 20 a 25 servicios mensuales, que a medio plazo podrían verse afectados si no se alcanza un entendimiento con la plantilla ante la "amenaza" a sus sueldos.

En este sentido, han mostrado su voluntad de continuar con las movilizaciones que se realizan en los aeropuertos en los que Salvamento cuenta con base operativa para reivindicar su situación, ya que además de los recortes salariales, la empresa tendrían previsto una subida de sueldo a "sus directivos de alrededor de un 26 por ciento", según han manifestado.