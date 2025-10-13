La plataforma 'Almería Unida contra la Pobreza' organiza la Semana contra la Pobreza del 14 al 17 de octubre

ALMERÍA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Almería Unida contra la Pobreza' ha convocado una nueva edición de la Semana contra la Pobreza, que se desarrollará del 14 al 17 de octubre para reclamar apoyos a las familias, empleo digno, protección a la infancia y vivienda asequible.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que este año llama a "garantizar el respeto y el apoyo adecuado a las familias" y a "acabar con los maltratos sociales e institucionales que sufren quienes viven en pobreza", según ha destacado la organización en un comunicado.

El mensaje global de 2025 pone el foco en revisar políticas y prácticas que "separan familias o vulneran derechos básicos" en ámbitos como las prestaciones, la salud, la educación o la vivienda. "Aunque en 2024 mejoraron algunos indicadores, España sigue lejos de alcanzar el objetivo 2030", aseguran desde la plataforma.

La tasa Arope, que mide el riesgo de pobreza o exclusión, alcanzó el 25,8% --12,5 millones de personas--, mientras que la tasa de pobreza se situó en el 19,7% --9,6 millones--. España se mantiene 4,8 puntos por encima de la media europea en Arope. La pobreza infantil es la más alta por edades, con un 34,6 por ciento. Las familias monoparentales presentan una vulnerabilidad especialmente elevada, del 50,3%, y la pobreza laboral afecta al 11,7% de las personas ocupadas.

En Andalucía, el indicador Arope asciende al 35,6%, "el dato más alto del país y casi diez puntos por encima de la media estatal, síntoma de desigualdades territoriales persistentes". La plataforma señala que en Almería y en los litorales agrícolas andaluces, investigaciones recientes confirman la existencia de asentamientos informales cronificados, "permanentes en el cien por cien de los casos en la provincia".

Además, advierte de que estos enclaves presentan barreras para el empadronamiento, precariedad habitacional y largas estancias --uno de cada cuatro residentes lleva diez años o más--, "lo que dificulta el acceso a derechos y alimenta la exclusión". Se trata de espacios aislados, sin suministros adecuados ni servicios, que "concentran discriminaciones y refuerzan la estigmatización".

En declaraciones a Europa Press, el coordinador de la Semana contra la Pobreza en Almería, Francisco Sanz, ha subrayado que "la pobreza no sólo afecta a la gente que vive en un asentamiento, sino que la pérdida de poder adquisitivo y la aparición de nuevos fenómenos, como la pobreza juvenil, están incorporando a muchas más personas a situaciones de vulnerabilidad".

Sanz ha reconocido que la lucha contra la pobreza "es una carrera de fondo, no una carrera de velocidad", y que su organización trabaja más en "crear conciencia" que en movilizar grandes masas. "No queremos llenar estadios, sino que poco a poco la gente tome conciencia y se implique", ha afirmado.

"Nuestra batalla contra la pobreza no se ha detenido desde 2008. La crisis no se ha superado y han surgido nuevas bolsas y nuevas formas de pobreza", ha señalado, al tiempo que ha advertido de que "no hemos acabado con los asentamientos, todo lo contrario: crecen y se ocultan más".

Frente a esta realidad, la Semana 2025 pretende trasladar el lema global del 17 de octubre a compromisos locales, "centrados en poner a las familias en el centro, escuchar a quienes viven la pobreza y corregir prácticas administrativas que agravan su situación".

Según ha indicado Sanz, las actividades de la Semana suelen contar con una "buena acogida", con una media de unas 50 personas en los Círculos de Silencio, mientras que algunas acciones, como la organizada junto a Cáritas el pasado año, "fueron impresionantes". También ha destacado la participación del Colegio de la Sagrada Familia, "que moviliza a cerca de 500 personas".

La aporofobia, entendida como el odio o rechazo hacia las personas en situación de pobreza, "sigue invisibilizada", según la plataforma. España dio un paso en 2021 al incorporarla como agravante en el Código Penal, "pero persisten vacíos de protección y desinformación que alimentan discursos de odio y discriminaciones cruzadas por origen, raza, género o situación administrativa".

Las entidades sociales reclaman reforzar el marco normativo y las políticas públicas para "prevenir la aporofobia, proteger a las víctimas y combatir la infradenuncia". La Semana contra la Pobreza 2025 comenzará el martes 14 de octubre, con un encuentro interreligioso que tendrá lugar de 19,30 a 20,30 horas en la Plaza de las Velas, situada en la avenida Federico García Lorca.

El miércoles 15 de octubre, también de 19,30 a 20,30 horas, se celebrará una concentración ciudadana en forma de Círculo de Silencio, convocada en la Plaza de San Sebastián. La programación continuará el jueves 16 de octubre, entre las 11,30 y las 12,30 horas, con una concentración de escolares en el anfiteatro de la avenida Federico García Lorca.

El viernes 17 de octubre, a las 19,30 horas, se cerrará la Semana con una mesa redonda en el Salón de Actos de la Residencia Sacerdotal Juan de Ávila, en la Plaza de la Catedral. La plataforma plantea cuatro compromisos que propone a las instituciones y a la ciudadanía para avanzar en la erradicación de la pobreza y la exclusión.

En primer lugar, reclama apoyos efectivos a las familias, sin trato degradante. Pide un acceso ágil al empadronamiento, a la salud, a la educación y a la vivienda, así como una mejor cobertura real de las prestaciones de garantía de ingresos, que en la actualidad "solo alcanzan a una de cada cuatro personas en pobreza severa".

El segundo compromiso se centra en el trabajo decente y conciliable, con el objetivo de combatir la pobreza laboral, que afecta al 11,7 por ciento de la población ocupada. La plataforma aboga por salarios dignos, jornadas suficientes y un mayor control de la temporalidad.

También reclama una especial atención a la infancia y a los niños y niñas dependientes de un solo progenitor, normalmente la madre. Pide reducir de forma prioritaria la pobreza infantil, que alcanza el 34,6 por ciento, y la vulnerabilidad de los hogares monoparentales, situada en el 50,3 por ciento según el indicador Arope.

Asimismo, subraya la necesidad de garantizar vivienda y soluciones para los asentamientos, con alternativas habitacionales asequibles y dignas, y con planes locales que reconozcan la permanencia y cronificación de estos núcleos en el territorio.