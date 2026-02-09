El Pleno de Almería aprueba este martes la nueva ordenanza de movilidad, que regula patinetes y caravanas

Archivo - Ayuntamiento de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería tiene previsto este martes aprobar inicialmente la nueva ordenanza general de movilidad con la que, entre otras aspectos, regula por primera vez el uso de vehículos de movilidad personal (MVP) entre los que se incluyen los patinetes eléctricos, así como el tránsito y estacionamiento de caravanas, entre otros aspectos.

La sesión ordinaria, convocada a las 8,30 horas, permitirá al equipo de gobierno (PP) con su mayoría absoluta sacar adelante un texto que dispone cómo deben circular los vehículos de movilidad personal (VMP), las zonas restringidas y las condiciones que debe reunir el conductor, entre otros elementos.

Con posterior periodo de alegaciones y consulta antes de su aprobación definitiva, la ordenanza establece una edad mínima de 16 años para el uso de los VMP salvo para los usuarios que con 15 años cuenten con permiso AM de ciclomotor.

La ordenanza incide en que los VMP deben ir correctamente equipados con frenos, timbre, luces y otros dispositivos, al tiempo que recuerda que son vehículos estrictamente individuales, por lo que no permiten transportar a otras personas, con sanciones de 100 euros para quienes lleven a un pasajero y de 200 euros para quienes lleven a dos o más personas, lleven a animales o algún tipo de carga.

Del mismo modo, avanza en la próxima entrada en vigor del certificado de circulación que será obligatorio bajo multa de 500 euros. En cuanto a las medidas de seguridad, se contempla el uso de casco y prendas reflectantes.

Entre las conductas prohibidas y principales normas de seguridad vial, la ordenanza advierte de multas de hasta 200 euros para quienes usen auriculares, altavoces que proyecten música al exterior o circulen con el móvil en la mano mientras conducen.

La normativa municipal contempla igualmente sanciones para quienes hagan uso bajo los efectos del alcohol o drogas de un patinete, bicicleta u otro vehículo análogo. No obstante, también se sanciona la conducción "negligente" o que pueda ser considerada "temeraria" por las autoridades, lo que incluye rebasar límites de velocidad.

El texto contempla la creación de nuevas zonas de acceso restringido a la circulación, entre las que se sitúa el Paseo de Almería, que está en fase de remodelación y peatonalización, así como el entorno del Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) --el Hospital Provincial--, el entorno de la calle Reyes Católicos, el entorno del Ayuntamiento de Almería --Plaza Vieja-- y el entorno de la Plaza Careaga.

Acceder a zonas como el Paseo de Almería sin autorización se sancionará con 200 euros al ser considerada una amonestación grave. La ordenanza también recuerda que está restringida la circulación en la zona de bajas emisiones (ZBE) aunque bajo su regulación específica, en vigor desde comienzos de 2024.

CAMPAMENTOS DE TURISMO

El Ayuntamiento también va a elevar para su aprobación definitiva la modificación puntual número 78 del plan general de ordenación urbana para permitir la celebración de campamentos turísticos en suelo no urbanizable de protección cautelar, lo que posibilitará tanto zonas de camping como de pernocta para autocaravanas.

Con ello, se podrán autorizar este tipo de campamentos en terrenos localizados entre el Paraje Natural de Sierra Alhamilla y el Parque Natural Cabo de Gata, aunque bajo una serie de condiciones de tamaño y usos.

El Pleno también eleva a definitivo el estudio de detalle para la configuración de nuevas parcelas de terreno junto a la prolongación de la Avenida de Montserrat para la creación de más viviendas por parte de la empresa municipal Almería XXI.

Los concejales también van a debatir sobre la nueva estrategia de turismo inteligente de Almería así como sobre el acuerdo para establecer el servicio público de instalaciones deportivas 'Campo de Golf Alborán', así como la ordenanza reguladora asociada a las mismas.

Durante la sesión que preside la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, también está previsto dar cuenta del plan anual de control financiero para el ejercicio de 2026 así como del informe anual de sugerencias y reclamaciones de 2025.

MOCIONES

En el apartado de mociones, el grupo de IU-Podemos-Los Verdes pretende reunir el apoyo del Pleno para instar al Parlamento de Andalucía a tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) destinada a recuperar la calidad del sistema sanitario público y otro texto para la construcción de un nuevo Centro Zoosanitario y el refuerzo de las políticas de bienestar animal.

El en caso de Vox, se va a proponer la creación de un departamento "antifraude" en el padrón municipal mediante la implementación de controles de verificación así como un texto en defensa del sector primario español y en rechazo al acuerdo UE-Mercosur "por falta de reciprocidad".

Desde el PSOE se van a impulsar dos iniciativas para, por un lado, erradicación de problemas de "insalubridad e inseguridad" en el parque de la Policía Nacional de Nueva Andalucía; y por otro lado, para la revitalización del comercio local y la activación del Consejo Sectorial de Comercio.

El grupo del PP también va a llevar dos propuestas: una por "una financiación local justa, suficiente y respetuosa con la autonomía local"; y otra en respaldo al sector productor y exportador de tomate frente al acuerdo UE-Marruecos, a propuesta de Fepex.