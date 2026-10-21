La Policía detiene a un sospechoso por el robo de material y destrozos en el CEIP Santa Isabel de Almería

Archivo - CEIP Santa Isabel de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una persona por el asalto al colegio público Santa Isabel de Almería, donde se ocasionaron diversos daños y se sustrajo material escolar de distinto tipo por valor de unos 20.000 euros, conforme a las primeras estimaciones.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press el arresto tras la investigación efectuada por el Grupo V de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Almería.

Los agentes desarrollaron una inspección ocular con motivo de la denuncia presentada desde el centro escolar ante este episodio de vandalismo y robo registrado el pasado 7 de octubre. La investigación permitió recuperar vestigios y recabar pruebas para resolver el caso.

El asalto produjo daños de distinta índole, debido en parte a la manipulación de las cámaras frigoríficas, lo que impidió durante la jornada siguiente al robo facilitar con normalidad el servicio de comedor escolar a los alumnos.

La irrupción en el colegio situado en el camino de La Molineta tuvo lugar durante la madrugada, justo un día después de la recepción en el centro de varios lotes de material informático y digital para el equipamiento del colegio.

Fuentes del Gobierno andaluz apuntaron que desde primera hora de la mañana responsables de la Delegación Territorial de Educación se desplazaron hasta el centro educativo para coordinarse con el equipo directivo y atender las necesidades del robo.

Los miembros del equipo directivo y otros componentes del claustro pudieron contemplar a su llegada los daños ocasionados en el colegio, con puertas forzadas en el interior del edificio.