Policía Nacional y Guardia Civil despliegan un operativo contra el narcotráfico en la provincia de Almería

Archivo - Un agente de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil mantienen abierta desde primera hora de este miércoles una operación contra el narcotráfico en Fines, Macael y Olula del Río (Almería), con varios registros domiciliarios y detenciones, en el marco de un dispositivo relacionado con el operativo desarrollado el pasado mes de febrero.

Fuentes de la Comandancia han confirmado la existencia de la actuación, si bien no han facilitado por el momento más detalles sobre el número total de arrestados ni sobre el alcance exacto de los registros.

El operativo se ha desplegado con entradas simultáneas en varias viviendas y controles en los accesos a los municipios afectados, donde se ha inspeccionado el tránsito de vehículos.

La actuación da continuidad al golpe asestado el 18 de febrero contra el mismo entramado, en una macrooperación desarrollada en Macael por Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Entonces fueron intervenidos 92 kilogramos de cocaína, más de 200.000 euros en efectivo y varias armas de fuego.

Aquel operativo se saldó con once arrestados, entre ellos Félix, alias 'el Miguelete', señalado como presunto líder de la organización. Tras su puesta a disposición judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Purchena decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para siete de los investigados por presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.