La Policía Nacional lleva a cabo cerca de 40 registros vinculados a la marihuana en barrios de Almería

Archivo - Imagen de archivo de una operación contra los enganches irregulares en El Puche, en Almería. - ENDESA - Archivo

ALMERÍA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Almería mantiene abierta desde primera hora de la mañana de este martes una operación contra el cultivo y tráfico de estupefacientes con decenas de registros domiciliarios simultáneos en distintos barrios de la capital almeriense.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que la operación coordinada por un juzgado de Almería contempla la entrada y registro en casi 40 domicilios de viviendas y locales ubicados principalmente en el barrio de El Puche así como en la zona de Pescadería-La Chanca y Los Almendros.

La actuación, en la que también se contemplan varios arrestos conforme a las inspecciones para las que, además, se han movilizado también medios aéreos, se encuentran en pleno desarrollo por parte de los agentes de la Policía Nacional, quienes se afanan en el desmantelamiento de plantaciones 'indoor' de marihuana y en acotar las zonas de actuación para identificar posibles sospechosos.

El cultivo de marihuana en viviendas de Almería supone uno de los principales motivos de fraude energético identificado por la compañía eléctrica Endesa, que hasta el pasado mes de septiembre había abierto 127 expedientes de fraude por marihuana.

Según la empresa, del total de la energía defraudada en Almería --unos 22 millones de kilovatios hora-- unos nueve millones provenía de plantaciones de marihuana. En esta línea, han dado cuenta de que el volumen energético que demandan las plantaciones indoor "es enorme" puesto que "una plantación en una vivienda consume como 80 viviendas a la vez las 24 horas".