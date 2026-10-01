La Policía Nacional recibe ocho reconocimientos en El Ejido (Almería) tras un año de lucha contra el narcotráfico

Acto con motivo del Día de la Policía Nacional celebrado en el Auditorio Municipal de El Ejido (Almería). - SUBDELEGACIÓN

EL EJIDO (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional en El Ejido (Almería) ha recibido este jueves un total de ocho reconocimientos de la Dirección General de la Policía, tres más que el pasado año, tras un ejercicio en el que han destacado las actuaciones contra el narcotráfico.

Los reconocimientos, según ha informado la Subdelegación en una nota, se han entregado durante los actos celebrados en el Auditorio Municipal de El Ejido con motivo del Día de la Policía Nacional y de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo.

El acto ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, quien ha destacado entre las actuaciones desarrolladas durante este año las investigaciones contra el narcotráfico en las que se han intervenido "grandes cantidades de droga y armas", así como las actuaciones frente a los empadronamientos ficticios y las falsedades documentales y las inspecciones dirigidas a detectar posibles vulneraciones de los derechos de los trabajadores.

El subdelegado también ha destacado la relación de trabajo entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local en El Ejido y ha señalado que "la coordinación diaria, el conocimiento que los tres Cuerpos tienen de El Ejido y de su extenso término municipal y la disposición a trabajar juntos se traducen en un mejor servicio para los ejidenses".

Asimismo, ha reconocido expresamente "el trabajo de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras", además del desarrollado por los agentes que atienden cada día trámites que afectan de manera directa a la vida de muchas personas.

Por su parte, el comisario de El Ejido, José Antonio Roca Lezama, ha destacado el trabajo desarrollado por los agentes durante el último año. Así, ha resaltado la colaboración con la Policía Local de El Ejido, que, según ha afirmado, "redunda en el beneficio de los ciudadanos", y ha destacado "la lucha contra el narcotráfico y los derechos de los trabajadores", materias que han propiciado la implicación de distintos organismos centrales.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha señalado que "la presencia de la Policía Nacional forma parte de la historia contemporánea de nuestra ciudad" y ha defendido que "la seguridad pública exige hoy más que nunca cooperación institucional".

"Resulta esencial mantener y profundizar la colaboración entre la Policía Loca, Policía Nacional y Guardia Civil y las instituciones ciudadanas", ha subrayado.