El PP alerta del aumento de la criminalidad en Almería y reclama más medios contra el narcotráfico

Los diputados del PP por Almería Maribel Sánchez Torregrosa y Rafael Hernando, durante la rueda de prensa. - PP

ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PP en la Diputación Permanente del Congreso Maribel Sánchez Torregrosa y Rafael Hernando han alertado este miércoles del "deterioro de la seguridad ciudadana" en Almería y han reclamado más agentes y medios para combatir el narcotráfico, además de un cambio de Gobierno tras ocho años de una gestión que consideran "nefasta" para la provincia.

Ambos dirigentes han realizado un balance de la situación de Almería al finalizar la XV legislatura, en el que también han abordado los problemas relacionados con el agua, las infraestructuras, la agricultura, el acceso a la vivienda y la presión fiscal.

Torregrosa ha comenzado su intervención con una referencia a los últimos episodios de violencia registrados en la provincia, con tres asesinatos por disparos en apenas cuatro días.

Tras trasladar sus condolencias a las familias y reconocer el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las investigaciones, se ha preguntado "por qué Almería se tiene que acostumbrar a estas situaciones de violencia".

La diputada 'popular' ha advertido de que los datos de criminalidad "requieren una respuesta" y ha señalado que, según el balance del Ministerio del Interior, la provincia registró 17.724 infracciones penales durante el primer semestre de 2026, frente a las 13.893 contabilizadas en el mismo periodo de 2018. Estas cifras, según ha apuntado, representan un incremento del 27,5 por ciento, mientras que la población almeriense ha crecido un once por ciento durante esos años.

Asimismo, ha destacado que, en comparación con el primer semestre de 2025, los robos con violencia e intimidación han aumentado un 34 por ciento; las sustracciones de vehículos, un 31,9 por ciento, y los delitos de tráfico de drogas, un 13,2 por ciento.

En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, las agresiones sexuales con penetración han crecido un 6,9 por ciento, mientras que el conjunto de estas infracciones se ha mantenido estable, con 177 casos.

Sánchez Torregrosa también ha expresado su preocupación por el narcotráfico en la costa almeriense y por las situaciones de riesgo a las que se enfrentan los agentes, por lo que ha defendido la necesidad de dotar a la Guardia Civil de embarcaciones adecuadas, vigilancia aérea, apoyo operativo y refuerzos en las zonas donde resulten necesarios.

Entre las medidas planteadas por el PP figuran la recuperación de una unidad especializada y coordinada contra el narcotráfico, como OCON-Sur; el refuerzo de las plantillas en las áreas más afectadas; la mejora de los medios marítimos, y el reconocimiento de la profesión de riesgo para policías nacionales y guardias civiles.

En este sentido, la diputada ha recordado que su formación ha reclamado la incorporación de 106 guardias civiles adicionales para recuperar en la provincia la misma proporción de efectivos por habitante que existía en 2018.

La diputada también ha destacado el compromiso del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar un plan urgente contra el crimen organizado, con más apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una estrategia sostenida frente al narcotráfico.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DEL AGUA Y LAS INFRAESTRUCTURAS

En materia hídrica, Rafael Hernando ha criticado que las desaladoras no se hayan reparado ni ampliado conforme a los compromisos del Gobierno central, así como los continuos recortes del trasvase Tajo-Segura.

Respecto a la agricultura, ha mostrado su preocupación por la competencia que afronta el sector almeriense y ha señalado el aumento de las exportaciones de tomate de Marruecos a la Unión Europea como uno de los problemas para los productores españoles.

En el ámbito de las infraestructuras, Hernando ha reprochado al Ejecutivo central que, tras ocho años de Gobierno socialista, todavía no exista una "fecha clara para la llegada del AVE a Almería" y ha criticado los "sucesivos cambios en los plazos anunciados".

Además, ha situado el acceso a la vivienda entre los principales problemas de los almerienses, especialmente de los jóvenes, y ha cuestionado los anuncios del Gobierno sobre la construcción de nuevas viviendas. A estas dificultades ha sumado el encarecimiento del coste de la vida y la presión fiscal sobre las familias, los trabajadores y los pensionistas.

"Estos ocho años han sido ocho años muy negativos para la situación de los almerienses y para el futuro de Almería", ha afirmado Hernando, quien ha reclamado un Gobierno "fuerte, sólido y con experiencia, que sitúe los intereses de los ciudadanos por delante de los intereses particulares".

El diputado ha apelado a la regeneración política, ha reivindicado el proyecto del PP como alternativa al Ejecutivo de Sánchez y ha llamado a la participación ciudadana ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, al considerar que "la renovación de las Cortes representa una oportunidad para cambiar las políticas que han perjudicado a la provincia".