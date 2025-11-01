PP Almería acusa al Gobierno de "jugar con la vida" de los enfermos de ELA un año después de la ley "sin recibir ayudas"

ALMERÍA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular (PP) por Almería, Maribel Torregrosa, ha lamentado este sábado, coincidiendo con el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley ELA, que el Gobierno de Pedro Sánchez "haya jugado durante todo este tiempo con la esperanza y la vida de 60 enfermos de ELA en la provincia". Según la diputada, estos pacientes "esperaban que las ayudas prometidas llegaran cuanto antes, pero han pasado un año sin la financiación necesaria para afrontar una enfermedad que puede costar hasta 10.000 euros al mes".

Torregrosa ha calificado en una nota de "inhumano" el tiempo "perdido" por el Ejecutivo para apoyar a los enfermos, "mientras sí se ha dispuesto de dinero para pagar el Falcon, las vacaciones de Sánchez en La Mareta o ayudas a mujeres prostituidas con fondos públicos".

La diputada ha subrayado que, durante este año, los enfermos de ELA y sus familias "han tenido que asumir en solitario costes que oscilan entre 35.000 y 114.000 euros anuales". "El Gobierno de Pedro Sánchez ha fallado a estos pacientes, impidiendo el desarrollo de una ley que contempla cuestiones fundamentales como los cuidados, el reconocimiento inmediato de la discapacidad y la formación de los cuidadores", ha añadido.

Por otra parte, la diputada del PP ha señalado que, ante la "falta" de actuación del Gobierno de España en favor de los enfermos de ELA, han sido las comunidades autónomas las que han asumido la responsabilidad de mejorar las condiciones de vida de estos pacientes y sus familias.

Entre las medidas adoptadas, Torregrosa ha enunciado, las deducciones fiscales para gastos relacionados con la enfermedad en La Rioja y Extremadura; ayudas directas y subvenciones en Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura, Galicia y Cantabria; la puesta en marcha en Andalucía de un ambicioso proyecto piloto de asistente personal; y la creación del primer Centro Especializado de Atención Diurna para pacientes de ELA en la Comunidad de Madrid.

Además, en el caso de Andalucía, desde esta semana y tal y como ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, los enfermos de ELA y con un grado III de dependencia podrán solicitar una ayuda, que será compatible con otras, de hasta 14.000 euros al año. De esta forma el Gobierno del PP "pone su granito de arena para que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida".

Finalmente, ha recordado que "el PP siempre estará al lado de los pacientes y de sus familias" y ha afirmado que "estaremos muy pendientes de que la financiación prometida por el Gobierno llegue a todos y cada uno de los enfermos de ELA para que puedan afrontar la enfermedad con la ayuda que se merecen".