El PP de Almería confía en que los investigados por el caso 'Mascarillas' "sean capaces de demostrar su inocencia"

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios en Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha trasladado este lunes su deseo de que el expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García y el exvicepresidente segundo Fernando Giménez "sean capaces de demostrar su inocencia" en el caso 'Mascarillas', que investiga el presunto cobro de comisiones a través de contratos irregulares en la institución provincial.

A preguntas de los medios, el presidente de los 'populares' almerienses ha dicho que confía y que le gustaría que ambos responsables institucionales, así como el exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez, también apartado del PP, puedan demostrar su no culpabilidad en este caso.

"A diferencia de lo que hacen otros partidos políticos, yo no cuestiono a los jueces, yo no cuestiono a los fiscales, yo no cuestiono a la UCO, ni a la Guardia Civil, ni a la Policía Nacional", ha manifestado Fernández-Pacheco.

Con ello, ha mostrado su "respeto" al Estado de Derecho y su confianza en que "en nuestro país, el Estado de Derecho cuenta con las suficientes garantías como para que el que es inocente lo pueda demostrar y el que es culpable cumpla con su pena". "Ojalá que ellos puedan demostrar su inocencia", ha apostillado.

El líder del PP almeriense, que ascendió a este cargo tras la renuncia de García a todos sus nombramientos institucionales y orgánicos, ha realizado estas manifestaciones antes del Pleno de la Diputación de Almería en el que se va a elegir como nuevo presidente al diputado provincial y alcalde de María, José Antonio García Alcaína.

"NORMALIDAD DEMOCRÁTICA"

Al respecto, Fernández-Pacheco ha encuadrado la sesión plenaria, urgente y extraordinaria, como un "relevo" que se produce dentro de la "absoluta normalidad democrática".

"Los ciudadanos de Almería tienen que saber que el Partido Popular es garantía de que las administraciones públicas, al frente de las cuales tenemos responsabilidades, van a seguir funcionando con total normalidad", ha remarcado.

Con ello, ha considerado que la Diputación es una administración que "funciona objetivamente bien en Almería" y que presta un servicio "espléndido" en favor de los 103 municipios de la provincia.

El presidente del PP se ha declarado "absolutamente convencido" de que el nuevo presidente de la Diputación, "con una nueva forma de ejercer ese liderazgo, va a continuar con el servicio que hasta ahora se estaba prestando". "Esa es la única preocupación que tiene el Partido Popular de Almería", ha asegurado.