Los candidatos del PP de Almería al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo y Rafael Hernando, junto a la vicesecretaria general del PP de Almería capital y alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, en un encuentro con jóvenes empresarios. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del Partido Popular de Almería al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo y Rafael Hernando, junto a la vicesecretaria general del PP de Almería capital y alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, han mantenido en la tarde de este viernes un encuentro con jóvenes empresarios y representantes del tejido productivo de la provincia para trasladarles el compromiso del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y el emprendimiento.

Durante la reunión, los representantes populares han presentado las principales medidas del programa de Feijóo dirigidas a aliviar la presión fiscal sobre los empresarios, facilitar la contratación, reducir la burocracia y crear un entorno favorable para el desarrollo de nuevos negocios y la generación de empleo.

La candidata número uno al Congreso, Carmen Crespo, ha denunciado que, a su juicio, durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez los autónomos y pequeños empresarios "no han recibido el respaldo que necesitan". En este sentido, ha advertido de que "la subida de impuestos y el incremento de los costes laborales están dificultando la actividad de los pequeños negocios y limitando su capacidad para contratar".

Frente a esta situación, Crespo ha defendido las propuestas de Feijóo para apoyar al colectivo, entre las que ha destacado la exención del IVA para los autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros, la bonificación del 100% de las cotizaciones durante el primer año por la contratación del primer empleado y del 50% por el segundo, así como la implantación de la cuota cero para los jóvenes que decidan poner en marcha un negocio.

Asimismo, ha reclamado medidas de apoyo para los pequeños empresarios cuando atraviesan situaciones de enfermedad, facilidades para contratar nuevos trabajadores y una simplificación de los trámites administrativos.

Por su parte, el candidato al Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado que el actual sistema fiscal "está perjudicando" la actividad económica y las posibilidades de crecimiento de las empresas. "El sanchismo ha convertido los impuestos en un sistema que ha perjudicado enormemente la creación de empleo y el emprendimiento empresarial", ha manifestado.

Hernando ha defendido un cambio de política económica basado en reducir la presión fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas y ofrecer incentivos a quienes generan puestos de trabajo y ponen en marcha nuevos proyectos empresariales.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la evolución del trabajo autónomo en Andalucía desde la llegada de Moreno al Gobierno autonómico y ha defendido la necesidad de que las políticas impulsadas por la Junta cuenten también con el respaldo del Gobierno de España. "Necesitamos que los empresarios tengan incentivos para generar empleo y crear nuevas empresas. Ese es el mensaje que hemos trasladado hoy a los jóvenes empresarios: queremos cambiar las condiciones para que emprender y contratar sea más fácil", ha explicado.

Asimismo, Hernando ha concluido con un llamamiento a respaldar en las urnas, el próximo 29N, el proyecto político de Feijóo. "Les pedimos su voto para sacar adelante un programa que también es el suyo, porque responde a las necesidades de quienes crean riqueza y oportunidades en nuestra provincia", ha señalado.

Por último, la alcaldesa de Almería ha destacado la importancia de escuchar directamente a los pequeños y medianos empresarios y autónomos de la ciudad para conocer sus necesidades y trasladarles las medidas que el PP pretende impulsar si Feijóo llega al Gobierno.Vázquez ha defendido que las administraciones "deben facilitar la actividad empresarial y evitar que los negocios se vean asfixiados por los impuestos, el absentismo laboral y el exceso de burocracia".

La dirigente popular ha subrayado también que el encuentro ha permitido recoger las propuestas y reivindicaciones de los jóvenes empresarios, cuya iniciativa resulta "esencial" para el futuro económico de la capital y de toda la provincia. "Estoy convencida de que, si los almerienses nos dan su confianza y podemos gobernar, pondremos en marcha estas medidas para que Almería siga siendo un referente en talento, emprendimiento y creación de oportunidades", ha concluido.