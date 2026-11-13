El PP de Almería denuncia el "desmantelamiento" de la Guardia Civil en las zonas rurales y promete recuperar efectivos

La candidata número uno del Partido Popular (PP) de Almería al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, en la puerta del cuartel de la Guardia Civil. - PP ALMERÍA

OLULA DEL RÍO (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del Partido Popular (PP) de Almería al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, ha denunciado este viernes en Olula del Río (Almería) el "desmantelamiento" de la Guardia Civil en las zonas rurales de la provincia, especialmente en el Almanzora, y han defendido el compromiso del PP y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de "recuperar efectivos, reforzar los cuarteles y garantizar una Guardia Civil cercana a los ciudadanos, con independencia del tamaño de sus municipios".

Según ha trasladado el partido en una nota, Crespo --acompañada por los candidatos al Senado Miguel Ángel Castellón y Juan José Matarí, el vicesecretario del PP almeriense y presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Almanzora, Antonio Ramón Salas, y alcaldes de la comarca-- ha advertido de que la provincia cuenta con 106 guardias civiles menos que hace ocho años, mientras que la criminalidad ha aumentado un 27,5 por ciento, una situación que, a su juicio, afecta especialmente a los municipios del interior.

En su intervención, la dirigente popular ha criticado el Plan de Reorganización del Ministerio del Interior, que, a su juicio, supone "un nuevo ataque al mundo rural", y ha alertado de que la situación es especialmente preocupante en una comarca que ronda los 70.000 habitantes y que, con la medida planteada, pierde agentes. "Antes una patrulla cubría dos o tres pueblos como máximo y ahora una sola patrulla tiene que dar cobertura durante la noche desde Alcóntar hasta Zurgena", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que existen zonas de Almería donde una única patrulla debe atender hasta 27 localidades durante el horario nocturno y ha apuntado que las plantillas de algunos puestos han llegado a reducirse hasta un 50 por ciento. "No se puede combatir la despoblación quitando seguridad a los pueblos. El Gobierno está alejando a la Guardia Civil de los vecinos y los alcaldes del Almanzora llevan años reclamando más efectivos, pero la respuesta de Sánchez es reducir los agentes", ha reprochado.

La candidata al Congreso ha sostenido también que Interior "debería haber incrementado un 20 por ciento las plazas" de Guardia Civil en la provincia y ha denunciado que, por el contrario, se ha producido una reducción. "Almería necesita más guardias civiles y mejores medios, no cuarteles con menos atención y pueblos cada vez más alejados de la seguridad", ha afirmado.

Por último, Crespo ha defendido que "la seguridad no puede depender del tamaño del municipio" y ha reclamado recuperar efectivos, reforzar las plantillas y garantizar patrullas suficientes durante las 24 horas. "Un vecino de Olula del Río, Macael o cualquier pequeño pueblo del interior tiene exactamente el mismo derecho a contar con una Guardia Civil cercana que quien vive en una gran ciudad", ha concluido.

Por su parte, el candidato número uno del PP al Senado ha alertado del incremento de la sensación de inseguridad en la comarca del Almanzora y en los municipios del interior de la provincia como consecuencia, según ha señalado, de la reducción de efectivos de la Guardia Civil, la falta de inversiones para mantener las casas cuartel y la disminución de los medios disponibles para combatir la delincuencia.

Castellón ha explicado que "los vecinos sufren robos en viviendas, cortijos y vehículos, así como atracos", mientras los recursos humanos y materiales del Instituto Armado "son cada vez más limitados". "La sensación de inseguridad crece cada día más en nuestros pueblos porque durante estos ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez ha habido cada vez menos inversión para que los almerienses puedan sentirse seguros", ha manifestado.

Asimismo, el candidato popular ha pedido a los vecinos del Almanzora el voto para Feijóo y para el PP, asegurando que su formación trabajará "para revertir esta situación" y dar respuesta a unos ciudadanos que, según ha afirmado, "lo único que quieren es recuperar la tranquilidad y estar protegidos".

El vicesecretario del PP de Almería y presidente de la Diputación Provincial ha reivindicado el papel histórico de la Guardia Civil en el mundo rural y ha agradecido el trabajo que los agentes desarrollan en los municipios pequeños de la provincia.

"La seguridad del mundo rural siempre ha recaído sobre la Guardia Civil y nuestros municipios se sienten orgullosos de su trabajo. Sin embargo, en los últimos ocho años el Gobierno de Sánchez se ha olvidado de las zonas rurales. Se le llena la boca hablando de despoblación, pero está consiguiendo que los vecinos se sientan cada vez más inseguros porque los agentes disponen de menos medios humanos y materiales", ha señalado.

García Alcaina ha exigido al Ejecutivo central que dote a los cuarteles de la provincia de los recursos necesarios para garantizar la seguridad y ha contrapuesto las políticas de apoyo al municipalismo que desarrollan la Diputación y la Junta de Andalucía con la "falta" de atención del Gobierno de España. "Hay administraciones que luchan contra la despoblación dotando a los municipios de más servicios y otras que están contribuyendo a que nuestros pueblos pierdan población porque cada vez resulta más inseguro vivir en ellos", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que el PP trabajará para que, con Feijóo al frente del Gobierno de España, "la Guardia Civil siga siendo un referente y un orgullo para los pequeños municipios de Almería, con efectivos y medios suficientes para desarrollar su labor".

Por último, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Almanzora ha denunciado la disminución progresiva de efectivos de la Guardia Civil en la comarca y ha reivindicado más recursos y reconocimiento para unos profesionales que, según ha destacado, "trabajan diariamente para proteger a todos los ciudadanos".

Salas ha criticado la "falta de respuesta" del Ministerio del Interior ante las necesidades de los municipios del Almanzora y ha lamentado que, "mientras los agentes ven reducidos sus efectivos y medios materiales, el Gobierno central no ofrezca soluciones a esta situación".

Asimismo, ha agradecido el compromiso trasladado por los candidatos del PP para recuperar efectivos suficientes y permitir que los agentes puedan desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas, al tiempo que ha reclamado que los municipios almerienses reciban el mismo trato que otras localidades donde sí se están incrementando los recursos policiales.

"Queremos expresar nuestra solidaridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y exigir que se haga justicia con nuestros profesionales y con nuestros pueblos. Los ciudadanos del Almanzora tienen el mismo derecho a sentirse seguros y contar con una Guardia Civil cercana que los de cualquier otro territorio", ha concluido.