PP Almería destaca Andalucía como la comunidad con mayor inversión en universidades:"Competimos en igualdad con Europa"

El parlamentario andaluz del Partido Popular por Almería, Manuel Guzmán. - PP

ALMERÍA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del Partido Popular por Almería, Manuel Guzmán, ha subrayado el liderazgo de Andalucía en la financiación de las universidades públicas, situándola como la comunidad autónoma que mayor inversión realiza en el sistema universitario, según han reconocido recientemente el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). "Hoy tenemos más recursos, más estabilidad y una visión a largo plazo para que nuestras universidades compitan en igualdad con las mejores de Europa", ha añadido.

Según ha informado el partido en una nota, Guzmán ha destacado que la situación ha cambiado "de forma significativa", ya que, asegura, actualmente Andalucía supera el 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en inversión universitaria y lidera el ranking nacional de financiación junto a la Comunidad Valenciana.

En 2024, según el PP, la Consejería de Universidad destinó 1.708 millones de euros al sistema público universitario andaluz, una inversión que, a juicio del Partido Popular, convierte la estrategia andaluza en "educación superior en un ejemplo de equidad territorial, visión de futuro y apuesta por el conocimiento como motor de desarrollo social y económico".