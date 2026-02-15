El PP de Almería pide al Gobierno impulsar la cultura de defensa en la educación, sociedad y empresa

El senador del Partido Popular por Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. - PP ALMERÍA

ALMERÍA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, ha preguntado en el Senado por las acciones concretas que tiene previsto impulsar el Gobierno para incorporar de forma transversal "la cultura de defensa en el ámbito educativo, social y empresarial, de manera que deje de ser un ámbito exclusivo del entorno militar".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, durante su intervención en la Cámara Alta, Rodríguez-Comendador ha defendido que "hace falta seguridad, y la seguridad es fundamental porque sin ella no hay educación, no hay libertad, no hay sanidad, no hay democracia". En este sentido, ha subrayado que para que ese sentimiento arraigue en la ciudadanía "la cultura de defensa es básica".

Asimismo, el senador popular ha indicado que la ciudadanía española otorga una "valoración muy alta" a las Fuerzas Armadas como institución, aunque existe un "escaso conocimiento real sobre la labor que desarrollan diariamente". A su juicio, el Ministerio "no está haciendo todo lo que debería", por ello pide que se impulse una "política más ambiciosa" que acerque el trabajo de las Fuerzas Armadas a todas las edades, desde la enseñanza obligatoria hasta la tercera edad.

"El Gobierno no está haciendo sus deberes en este asunto. Si lo hiciera se cubrirían las plazas de tropa y marinería. Algo se está haciendo mal, deberían ser autocríticos", ha señalado.

En relación, Rodríguez-Comendador ha lamentado que en la educación obligatoria apenas se aborden cuestiones relacionadas con la defensa y la seguridad nacional y que en los medios de comunicación la labor de las Fuerzas Armadas "solo tenga visibilidad cuando ocurre algún hecho extraordinario".