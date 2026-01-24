El PP de Almería refuerza su proyecto municipalista en el Almanzora con alcaldes y portavoces

Imagen de la reunión comarcal del PP de Almería en Almanzora. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha mantenido una reunión de trabajo con alcaldes y portavoces del PP en la comarca del Almanzora, un encuentro en el que ha escuchado sus demandas y les ha trasladado el respaldo total de la nueva dirección provincial.

Durante la reunión, Fernández-Pacheco ha insistido en la importancia de que los responsables municipales continúen "en la calle, escuchando a los vecinos y atendiendo sus necesidades", una forma de hacer política que, según ha señalado, "está en el ADN del Partido Popular" y que los alcaldes del PP practican a diario desde "la cercanía y el compromiso" con sus municipios.

El presidente provincial ha pedido además un "esfuerzo especial" en los próximos meses, subrayando que la comarca del Almanzora "se está jugando mucho", entre otras cuestiones, la posibilidad de que el Gobierno de Juanma Moreno mantenga una mayoría absoluta !que permita seguir impulsando proyectos estratégicos para la zona!.

En este sentido, Fernández-Pacheco ha puesto como ejemplo la apuesta definitiva por la Autovía del Almanzora, una infraestructura prometida por el PSOE en 1986 y que ha sido impulsada gracias al Gobierno Andaluz del Partido Popular.

Asimismo, ha destacado la importante inversión realizada en materia hídrica, con actuaciones como la ampliación y mejora de la ETAP de Albox, actualmente en licitación con un presupuesto de 8,6 millones de euros, y los 2,3 millones de euros destinados a obras de emergencia en el cauce del río Almanzora, que se encuentran en ejecución y afectan a siete municipios de la comarca: Serón, Tíjola, Armuña del Almanzora, Purchena, Olula del Río, Zurgena y Albox.

Finalmente, el presidente del PP de Almería ha insistido en la necesidad de lograr una mayoría amplia para que la provincia "siga avanzando como lo viene haciendo desde 2019".

En este sentido, ha recalcado que "hoy Almería está en el centro de las decisiones del Gobierno de la Junta de Andalucía, que cumple y mima a la provincia", frente a etapas anteriores en las que, según ha afirmado, "el abandono por parte de los gobiernos socialistas era total".

Por su parte, la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, ha agradecido al PP de Almería la celebración de este tipo de encuentros, destacando que "reuniones como esta son fundamentales para que alcaldes y portavoces nos sintamos respaldados y sepamos que contamos con un partido que escucha y acompaña a los municipios en sus reivindicaciones".

Alfonso ha puesto en valor el impulso que está experimentando Albox y otros municipios del Almanzora gracias al trabajo conjunto de las administraciones gobernadas por el PP.

"La Junta de Andalucía y la Diputación Provincial están siendo aliadas clave para que nuestros pueblos avancen, mejoren sus infraestructuras y afronten problemas históricos como el agua o la seguridad con soluciones reales", ha señalado.