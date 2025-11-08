El PP de Almería resalta que "gana fuerza" en la nueva dirección del PP-A con siete miembros

ALMERÍA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Almería ha destacado este sábado que la provincia "gana fuerza" en la nueva dirección regional del partido diseñada por Juanma Moreno con la presencia de siete almerienses, entre ellos al consejero Ramón Fernández-Pacheco como vicesecretario de coordinación con el Gobierno; al parlamentario andaluz Pablo Venzal como vicesecretario de Economía y Hacienda; y a la diputada en el Congreso Maribel Sánchez Torregrosa como presidenta del Comité Territorial Autonómico; y Gabriel Amat como presidente de la Unión Interparlamentaria.

Además Moreno ha elegido como vocales de la nueva Ejecutiva al presidente provincial del PP, Javier Aureliano García; a la eurodiputada Carmen Crespo; al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez como vocales.

En un comunicado, el presidente del PP de Almería ha subrayado que la provincia "sale reforzada de un Congreso en el que el PP va a seguir construyendo Andalucía de la mano de Juanma Moreno y de un equipo del que desde hoy forman parte siete almerienses que se van a dejar la piel para que Juanma Moreno siga siendo presidente de la Junta de Andalucía y siga transformando esta tierra".

García ha agradecido a Moreno su compromiso con la provincia y que cuente con Almería en su hoja de ruta para que "Andalucía siga creciendo con un plan que nace de la escucha de los ciudadanos, de las ponencias abiertas y del deseo de trabajar cada día mejor por los andaluces".

A su juicio, "el compromiso de Juanma Moreno con Andalucía y Almería ha quedado patente con todos los logros conseguidos en estos últimos seis años y medio, que ha llevado a Almería a despegar y lograr más oportunidades para nuestros sectores productivos y más bienestar para los almerienses".

García ha concluido garantizando que el nuevo equipo designado por Juanma Moreno "se va a dejar la piel los próximos cuatro años para seguir dando lo mejor a todos y cada uno de los andaluces".

ALMERÍA EN LA SEGUNDA JORNADA DEL XVII CONGRESO REGIONAL

Almería también ha estado presente en esta segunda jornada del Congreso Regional con la intervención de la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo, quien ha tomado la palabra para resaltar que "Sari Rautio y Juanma Moreno conforman una alianza estratégica clave para Andalucía".

Según ha dicho, "lo han demostrado en el momento más importante, al defender el campo y los sectores productivos, oponiéndose con firmeza y con argumentos a un marco financiero plurianual claramente lesivo para el sector primario". "No vamos a desvanecer en esta batalla porque queremos una PAC justa para nuestros agricultores, sin recortes", ha recalcado Carmen Crepo.

Finalmente, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez ha participado en la tertulia de alcaldes del resto de capitales andaluzas, donde ha afirmado que Almería ha vivido una transformación en 22 años de gestión del PP, y hoy es "una gran ciudad con capacidad, proyección y futuro". Además ha señalado que, al mejorar la conectividad, la capital se consolidará como "referencia de calidad de vida y desarrollo en Andalucía y España".