El PP de Almería valora la política industrial "definida" de la Junta que "genera nuevas oportunidades en las comarcas"

ALMERÍA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PP en Almería, Julia Ibáñez, ha destacado la política industrial implementada desde 2019 por el Gobierno de Juanma Moreno, que ha convertido a Andalucía en la comunidad con el mayor crecimiento de la producción industrial en España, con diez meses consecutivos de aumentos. "Esto demuestra que Andalucía cuenta con una política industrial clara y eficaz", ha afirmado, toda vez que ha subrayado que estos planes están creando "nuevas oportunidades en las comarcas".

Ibáñez ha reforzado esta idea en una nota aportando los datos del Índice de Producción Industrial publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente a agosto de 2025, expone que en un año el índice de producción industrial ha crecido un 8,4% en Andalucía, por encima de la media nacional que creció un 0,4% o de Cataluña que lo hizo un 2,3%; así como del País Vasco que decreció un 7,9% al igual que la Comunidad de Madrid que decreció un 1,3%.

Al respecto, Ibáñez ha destacado que "estos resultados han sido fruto en gran parte de la transformación industrial impulsada por el Gobierno de Moreno con una política que está permitiendo que el valor añadido bruto generado en la industria andaluza aumente de manera progresiva".

Para el Gobierno del PP es fundamental, según explica Ibáñez, "impulsar las industrias estratégicas andaluzas para conseguir una política industrial más efectiva, más cercana a las empresas y más ajustada a sus necesidades".

La parlamentaria del PP ha subrayado el papel que han jugado los planes industriales puestos en marcha por la Junta y diseñados bajo la colaboración público-privada, "que permiten aprovechar el potencial de cada sector y generar nuevas oportunidades de futuro en las comarcas".

En el caso de la provincia de Almería se han desarrollado tres planes industriales para aprovechar el potencial del sector de la piedra y el mármol, el agro-industrial y el hidrógeno verde.

Por último, Ibáñez ha afirmado que "con medidas como ésta la Junta está consolidando un tejido industrial dinámico, robusto y competitivo, que genera empleo estable y de calidad, además de promover una industria útil y cercana para crear nuevas oportunidades de industrialización por provincias".