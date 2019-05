PP se compromete a iniciar el Puerto-Ciudad de Almería: "Si todo va bien, en un año deberíamos estar en obras"

Publicado 11/05/2019 11:49:33 CET

ALMERÍA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde y candidato del PP al Ayuntamiento de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado que si ganas las elecciones, las actuaciones para la consecución del proyecto Puerto-Ciudad comenzarán a lo largo del próximo mandato, sentido en el que ha asegurado que "si todo va bien, en un año deberíamo estar en obras".

En una entrevista concedida a Europa Press, el aspirante popular ha incidido en que va a "exigir" a las admnistraciones que se impliquen en un proyecto que, según ha revelado el masterplan diseñado al efecto, desplazaría toda la actividad portuaria a un nuevo dique exterior y liberaría todo el frente litoral de la ciudad, creando un nuevo espacio entre la playa de San Miguel y el faro.

El alcaldable del PP ha recalcado que el Ayuntamiento de Almería cuenta con capacidad económica suficiente para afrontar este proyecto junto con otros "grandes retos" de la ciudad, si bien ha considerado que el Puerto-Ciudad debe ser "sostenible desde el punto de vista medioambiental, social y financiero", con lo que el proyecto "tiene que autofinanciarse".

"La idea es que los futuros aprovechamientos que surgan con la liberación de terrenos de uso portuario tengan una reversión económica, que se invierta en el propio proyecto", ha apuntado el aspirante popular, quien mediante esta fórmula de financiación ve factibles las posibilidades de una actuación por la que el Ayuntamiento "tiene que apostar sin más remedio".

Fernández-Pacheco ha indicado que la Autoridad Portuaria de Almería (APA) tiene "el mismo interés" que el Consistorio, con lo que va a instar a la Junta de Andalucía a "colaborar" en su desarrollo como con "el resto de ciudades", para lo que también tocará "a las puertas de la Administración General del Estado".

"No me he planteado una enumeración de propuestas irrealizables porque por un lado, los almerienses son inteligentes para captar quien hace ese tipo de cosas, y por otro, porque soy el alcalde, lo que me diferencia del resto de candidatos. Tenemos que actuar con responsabilidad", ha opinado antes de recordar como ejemplo que ante el soterramiento en El Puche, el Ayuntamiento "ha sido el primer pagador".

A tenor de esta infraestructura, ha recalcado solicitará al Ministerio de Fomento que "cumpla con el calendario" para que el AVE "esté en 2023" y que la ciudad tenga "terminada la obra" del soterarmiento "hasta la Avenida del Mediterráneo, con la nueva estación construida, el aparcamiento subterráneo, con la conexión entre calle La Marina y la Plaza Manuel Fraga", todo ello a la espera que de acaben los trabajos de rehabilitación de la antigua estación "que tenía que estar terminada en febrero".

Para el candidato del PP, también son "competencias del alcalde" proyectos que no dependan de la administración local, sentido en el que ha mostrado su preocupación por la paralización de las obras de ampliación del Paseo Marítimo o el estado en el que se encuentra La Alcazaba, para la que se prevén "buenas noticias" por parte de la Junta. "Si tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para que Almería dé ese salto de calidad, lo haremos, y además, sin subirle los impuestos a la gente", ha recalcado.

"PERMEABILIZAR" LOS BARRIOS DE LA PERIFERIA

En cuanto a las acciones para mejorar la situación de los barrios que circundan la ciudad como El Puche, La Chanca o Los Almendros, entre otros, Fernández-Pacheco ha considerado que la actución en la capital debe ser "integral" para que se produzca el "proceso trasformador" que "tiene que vivir Almería".

"La principal necesidad que tiene El Puche es la conexión con el resto de la ciudad", ha valorado el primer edil, para quien "los problemas se acentúan" con el aislamiento de unas zonas con respecto a otras, por lo que cree que el soterramiento de las vías favorecerá al barrio al facilitar la "conexión natural" entre Nueva Almería o la Vega de Acá y Torrecárdenas.

Asimismo, ha apuntado que La Chanca tiene características muy parecidas a El Puche en cuanto a ese "aislamiento geográfico". "Es una tónica que se repite, tenemos que permeabilizarlo, y la mejor manera es mejorar las comunicaciones que tiene", ha apostado Fernández-Pacheco, quien ha resaltado al respecto el plan especial que el Consistorio desarrolla en el casco histórico.

No obstante, además de las comunicaciones cree necesario "seguir ofreciendo oportunidades en materia de empleo, que es el problema principal que tienen estos barrios" y lo que acentúa los "problemas sociales". "El equipo de gobierno quiere dar oportunidades a la gente y habrá que seguir colaborando con la Junta para acabar con problemas como El Patio en Pescadería", ya que hasta ahora "no quiso colaborar para solucionarlo", ha valorado.

'EL PINGURUCHO', AL PARQUE PERO SIN "TINTES IDEOLÓGICOS"

El candidato ha recordado que bajo su gestión se consiguió "desbloquear" con la Junta las obras de rehabilitación de la Plaza Vieja, que enfrenta nuevas fases con el contenido de los edificios y la remodelación del espacio público, a través de una nueva plaza que contendrá vegetación pero de la que sale el monumento a los Mártires de la Libertad 'Los Coloraos' para desplazarse hacia la entrada este del parque Nicolás Salmerón.

Ante el debate que se suscitó en la ciudad sobre el traslado del monumento y el "tinte ideológico" que, a su parecer, trataron de darle "algunos grupos", Fernández-Pacheco ha opinado que los almerienses vivieron "un magnífico ejercicio de demagogia por parte de aquellos que querían desgastar al equipo de gobierno, primero inventando parte de la historia y segundo, dramatizando mucho".

"El traslado obedece única y exclusivamente a una reurbanización de la plaza y a una opinión técnica del equipo redactor que ganó el concurso" puesto que "el monumento estaba mal dimensionado en la actual ubicación", según ha explicado antes de recordar que 'El Pingurucho' estuvo en un principio instalado en la Puerta de Purchena hasta que "la intolerancia de un alcalde franquista lo derribó".

El alcaldable popular ha recalcado que en el Ayuntamiento "jamás" ha querido "acabar con el monumento a Los Coloraos" puesto que incluso, según ha dicho, su intención es que el tradicional acto que se celebra durante la Feria de Almería "se ponga en valor" y sea "más conocida" la celebración, en un espacio que aumenta su "realce". "Creo que el intentar dar un matiz ideológico a esa decisión es embarrar al terreno y engañar a la gente", ha concluído al respecto.

'ALMERÍA 2019' COMO "EMPUJÓN" PARA EL TURISMO

El también alcalde de Almería ha valorado el "empujón" al sector turístico y hostelero que la ciudad ha conseguido tras la declaración de Capital Española de la Gastronomía 2019, que ha obtenido además un gran apoyo de patrocinadores privados dado que "en un mes teníamos más empresas adheridas que León en un año".

Esté aspecto, según Fernández-Pacheco, está "abaratando la factura" de las inversiones contempladas en los presupuestos, que "están a disposición de cualquiera que se meta en la web" municipal, y previstas en promoción para este año, en el que se ha realizado una "apuesta importante" y de "contundencia" con anuncios en buses de Londres, un spot en la plaza de Callao de Madrid o publicidad en las revistas de Iberia.

"Seguro de que la reversión que hemos tenido es muy superior [a la inversión]", ha añadido a tenor de sus impresiones y contactos con el sector y los resultados obtenidos en la pasada Semana Santa, en la que Almería se estrenaba con la Declaración de Interés Turístico Nacional, que han sido "buenísimos en ocupación y actividad". "El balance final habrá que hacerlo cuando llegue el 31 de diciembre", ha añadido el alcalde, quien espera poder "seguir impulsando" mediante la gastronomía el turismo en la ciudad.