PP-A defiende su "actuación ejemplar desde el minuto uno" con el cese de militancia de los detenidos

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 19 de noviembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España).

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha defendido este miércoles su actuación "rápida y ejemplar" desde el "minuto uno" con la decisión de suspender cautelarmente de militancia al presidente provincial del partido en Almería y de la Diputación, Javier Aureliano García; al vicepresidente segundo de la institución provincial, Fernando Giménez, y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras ser detenidos ayer por la Guardia Civil por presuntas contrataciones irregulares en el 'caso Mascarillas'.

"El PP de Andalucía ha actuado en el minuto uno. No ha tenido que esperar a ningún tipo de documentos, declaraciones de ningún tipo, judiciales, ni de la Guardia Civil, ni informes de la UCO", según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Toni Martín.

"Estas personas han cesado en sus cargos de una manera provisional, de la misma manera que se les ha suspendido de militancia hasta que todo esto se pueda aclarar, porque, evidentemente, no vamos a romper el principio de inocencia al que todo el mundo tiene derecho", ha añadido.

"Pero la actuación tiene que ser contundente", ha añadido Martín, quien ha criticado las manifestaciones de los partidos de la oposición sobre lo ocurrido en la Diputación de Almería y sus efectos sobre el PP-A.

"Tolerancia cero con la corrupción, no, tolerancia 2 por ciento, eso es lo que tiene el PSOE", ha indicado Martín en referencia a las supuestas "mordidas" por adjudicaciones de obras públicas.

Ha preguntado a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, si sabe algo de los "dos millones de euros de mordida" por obras en el Puente del Quinto Centenario de Sevilla.

Ha insistido en que mientras el PP-A ha actuado "en el minuto uno ante las primeras actuaciones judiciales de las que hemos tenido conocimiento oficial por lo sucedido de ayer en Almería, otros partidos evidentemente no hacen lo mismo".

Asimismo, Martín se ha dirigido al portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, tras su "sobreactuada indignación" por lo ocurrido en Almería, para recordarle que el único "portavoz parlamentario y el único candidato a presidente de la Junta que se ha tenido que ir de este Parlamento y dejar su escaño porque estaba imputado por fraude" ha sido el exdirigente de Vox Francisco Serrano.

"Así que menos golpes de pecho porque la corrupción desgraciadamente está en muchos sitios, no solamente donde le interese al señor Gavira", ha indicado Martín, apuntando que "el único partido que tiene abierto por la Fiscalía Anticorrupción una investigación formal por presunta financiación irregular es Vox".

Respecto a las críticas que ha generado el hecho de que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, manifestara ayer que desconocía la causa y hechos en la Diputación de Almería, Martín ha indicado que en el año 2021, la investigación llevó a la detención de un vicepresidente de la Diputación, que fue expulsado del partido y "después de eso no ha habido ninguna actuación judicial".

No ha habido nada más "hasta el día de ayer", según ha indicado, apuntando que, por lo tanto, "ni el presidente Juanma Moreno ni nadie del partido podía tener ninguna información al respecto", y se ha actuado "en cuanto ha habido una comunicación oficial, la primera, sobre este asunto".

A la pregunta de si con las supuestas comisiones se podría haber producido una "financiación ilegal" del PP en Almería, Martín ha señalado que "eso lo tienen que decir la Guardia Civil y los jueces". "Desde el primer momento, nosotros lo que estamos haciendo es, como es fácil de comprobar, colaborar activamente en que se aclare todo, porque somos los primeros interesados", ha recalcado.

"En otros sitios, en vez de actuar así, sin que tiemble la mano, pues son más propensos a que se les quemen las manos", ha añadido.