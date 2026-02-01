PP denuncia "castigo" del Gobierno central a la provincia de Almería, con "nuevos recortes" en materia hídrica

Archivo - La diputada del PP Maribel Sánchez Torregrosa - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha denunciado "el castigo" del Gobierno central a la provincia de Almería con "nuevos recortes" en materia hídrica que son "perjudiciales para la agricultura".

La diputada nacional del PP por Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, la parlamentaria andaluza Ángeles Martínez y el coordinador de Industria Agroalimentaria del PP-A de Andalucía, Antonio Mena, han vuelto a denunciar este sábado "el castigo permanente del Gobierno de Pedro Sánchez a la provincia de Almería en materia hídrica, una situación que pone en serio riesgo al sector agrícola y al futuro de comarcas como el Levante y el Almanzora".

En un comunicado, Torregrosa ha lamentado que, "a pesar de vivir en la tierra más seca de Europa", el Gobierno socialista "no deje de castigar a los agricultores almerienses", como demuestra la aprobación de los nuevos caudales ecológicos, que "implicarán un recorte del trasvase Tajo-Segura de 2 hectómetros cúbicos solo en el año 2026".

"Estamos ante una decisión injusta y profundamente perjudicial para una provincia como la nuestra que depende del agua para vivir, producir y generar empleo", ha señalado.

La diputada nacional ha asegurado que "los almerienses no van a olvidar este nuevo castigo de Sánchez y del Gobierno socialista" y ha subrayado que la provincia "necesita la solvencia y las garantías que está ofreciendo Juanma Moreno en materia hídrica, las mismas que va a dar Alberto Núñez Feijóo con un Plan Nacional del Agua, que es una de las grandes banderas de su proyecto político".

Por su parte, la parlamentaria andaluza Ángeles Martínez ha denunciado la "doble vara de medir" del Gobierno central, que mientras "recorta el agua del trasvase Tajo-Segura, que es vida para comarcas como el Levante y el Almanzora, no duda en firmar acuerdos con Marruecos, perjudicando directamente a los regantes almerienses al decidir financiar y subvencionar trasvases fuera de nuestras fronteras".

Asimismo, el coordinador de Industria Agroalimentaria del PP-A, Antonio Mena, ha sumado a "los recortes del trasvase Tajo-Segura la denegación de las cesiones de derechos de agua, a pesar de existir un acuerdo alcanzado en 2025 entre los regantes de Almería y del Tajo, con la correspondiente compensación económica".