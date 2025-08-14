El PP denuncia en Europa el "caos ferroviario" en Andalucía y urge a interceder ante la "incapacidad" del Gobierno

ALMERÍA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada andaluza del PP Carmen Crespo ha anunciado que denunciará ante Europa el "insoportable caos ferroviario" que, según ha afirmado, sufre Andalucía como consecuencia de la "incapacidad y dejadez" del Gobierno de España.

En un comunicado, Crespo ha advertido de que la "nefasta" gestión ferroviaria del Ejecutivo nacional "está llevando a ser testigos de la degradación de la red ferroviaria, con el 84 por ciento de los trenes de Alta Velocidad con origen o destino en Andalucía registrando graves retrasos".

En este sentido, ha señalado que se han producido episodios en los que miles de pasajeros han permanecido atrapados durante más de diez horas en mitad de sus trayectos, "el último de ellos esta misma semana en plena ola de calor, con temperaturas superiores a los 41 grados, sin aire acondicionado y sin soluciones inmediatas".

En una pregunta en el Parlamento Europeo, la eurodiputada solicitará que "se interceda con medidas urgentes, se realice una evaluación de los daños ocasionados y se audite el gasto de los fondos europeos en las inversiones ferroviarias".

Crespo ha defendido la necesidad de "comprobar que el Gobierno de España está cumpliendo con los objetivos y, lo más importante, acabar con los fallos sistemáticos e inadmisibles de una de las redes ferroviarias más subvencionadas de Europa, como es la española".

Asimismo, ha alertado "del peligro que está suponiendo para la UE el colapso ferroviario, que daña la economía, la conectividad y la imagen turística", un sector que, ha asegurado, "se está viendo negativamente impactado por este caos ferroviario".

La eurodiputada ha cifrado en "casi 30.000 los pasajeros afectados por incidencias graves en la red ferroviaria andaluza en lo que va de 2025 y en más de 17.000 los viajeros que han sufrido retrasos solo este verano".

"El Gobierno de España, en lugar de dar explicaciones, asumir responsabilidades y pedir disculpas, venga a Almería una vez más a negar la realidad". Ha reprochado que no exista "una clara voluntad de acelerar" las obras del Corredor Mediterráneo, que "acumula graves retrasos" y "sigue sin fechas claras de finalización más allá de las que auguran expertos ingenieros de 2030".

CRÍTICAS POR LA INVERSIÓN Y LOS "RETRASOS" EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO

Crespo ha criticado además los "desprecios" del Ejecutivo central hacia Andalucía, "donde la inversión ferroviaria es inferior a la de otras comunidades autónomas", ya que no llega "ni al 13 por ciento de la ejecución del último presupuesto". Ha apuntado que Andalucía fue la segunda región española donde menos se invirtió en Alta Velocidad.

"No es la primera vez que Europa da un tirón de orejas a España por retrasos en el Corredor Mediterráneo que están frenando la conectividad global de la propia Europa", ha subrayado.

En referencia a Almería, ha asegurado que "no aguantamos más desprecios, ni más colapso, ni más abandono ferroviario" y que llevará a la Eurocámara "la defensa de nuestra tierra". "No estamos pidiendo un favor, estamos reclamando lo que nos corresponde. Esta situación no es casualidad, es fruto del abandono sistemático que sufrimos y Andalucía no se merece ese trato", ha declarado.

Con el inicio del nuevo curso, Crespo solicitará también que el Tribunal de Cuentas Europeo "emita un nuevo informe sobre la situación de la red ferroviaria europea". Así, ha recordado que este organismo "ya dejó entrever en 2020 la necesidad de acelerar en España los proyectos de Alta Velocidad para no entorpecer la conectividad de la propia Europa".

La eurodiputada ha asegurado que "Almería necesita infraestructuras modernas, fechas claras y un Gobierno que esté a la altura de nuestro modelo agrícola e industrial". Por ello, trasladará a Bruselas su "petición de auxilio" en relación con el Corredor Mediterráneo, la línea Sevilla-Huelva-Faro y las conexiones ferroviarias de los puertos andaluces, entre ellos el de Almería.