Puente niega haberse "cachondeado" de los incendios y apunta que "quien se ríe de la gente es quien sigue de vacaciones"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles acerca de la polémica desatada sobre el tono de sus tuits por los incendios forestales de Castilla y León y Andalucía y la ausencia en el terreno de sus respectivos presidentes, Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno, que "no me he cachondeado de los incendios, no he hecho broma", y ha reivindicado entonces que "he expresado indignación a mi manera, me sale la ironía, el sarcasmo".

"Quien se ríe de la gente es quien sigue en Cádiz de vacaciones, que no ha aparecido por Tarifa", ha afirmado Puente en una alusión velada al presidente de la Junta de Andalucía, antes de proclamar que "si mis tuits han puesto el dego en la llaga, bienvenidos sean".

En estos términos se ha pronunciado Puente durante una comparecencia informativa en Almería junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre las obras del Viaducto de los Feos en el marco de la construcción de la conexión ferroviaria en Alta Velocidad entre Murcia y Almería.

Puente ha instado a los medios de comunicación a "quédense con lo importante, el patrón de conducta", en alusión a la actitud de los presidentes autonómicos del Partido Popular ante las emergencias.

El ministro de Transportes ha lamentado el aluvión tuitero de "un ejército de personas dispuestas a lapidarte", para subrayar entonces la paradoja de que sus tuits han sido similares a los del actual presidente andaluz cuando en 2018 se encontraba en la oposición.

"Aunque pidas lo mismo que cuando Moreno Bonilla en agosto de 2018 decía que la presidenta (Susana Díaz) estaba ausente porque no estaba presente en los incendios", ha argumentado Puente, quien seguidamente se ha preguntado "dónde está hoy Moreno Bonilla", así como si "es tan grave pedirle que esté al pie del cañon de los incendios".

"Es mi tierra Castilla y León la que se está quemando", ha proclamado el ministro de Fomento para explicar su reacción en la red social X, quien ha blandido el precedente como es el incendio de Zamora en 2022, por lo que ha lamentado que "han pasado tres años y no ha cambiado nada".

Puente se ha lamentado de "la ley del embudo" y de "la demagogia", mientras ha recordado otros episodios de comportamientos de responsables institucionales del Partido Popular, entre los que ha incluido "el de Aragón (Jorge Azcón) de boda; en los incendios, de vacaciones", mientras ha considerado que "no tiene nada de particular en agosto", aunque ha ironizado con que "los de izquierdas no tenemos derechos".

