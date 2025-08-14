Sanz acusa a Puente de "cachondearse de los españoles todos los días" por "lamentable" estado de alta velocidad

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha replicado este jueves las declaraciones que el miércoles hizo en Almería el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, sobre el tono de sus tuits y los problemas ferroviarios de España, ámbito donde reivindicó una inversión de 750 millones en la línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid.

Sanz ha asegurado que Puente "se cachondeaba de todos los españoles todos los días", afirmación que ha sustentado en el estado de la alta velocidad, que ha calificado de "lamentable", para precisar que esa conclusión la desvincula de "estos últimos incidentes causados por incendios", para argumentar que se trata de los problemas que "viene arrastrando en los últimos tiempos".

En una entrevista con Canal Sur Radio que ha seguido Europa Press, el regidor de la capital ha argumentado que la alta velocidad era "un servicio que era de altísima calidad que se va degradando día a día", circunstancia que ha atribuido a "la falta de planificación y de inversión y de mantenimiento durante los últimos años".

Ante el argumento del ministro de una inversión de 750 millones en la línea Sevilla-Madrid ha reconocido que "sí, seguramente ahora se están haciendo obras en la catenaria", antes de lamentar que "no se han planificado a lo largo del tiempo y ahora estamos sufriendo esa falta de inversión".