PP-A insta al Gobierno a estar "a la altura de las circunstancias" ante la "entrada masiva de marroquíes" en Ceuta

Archivo - El secretario general del PP de Andalucía y parlamentario, Antonio Repullo, en una atención a los medios en Huelva. (Foto de archivo). - PP-A - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 31 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha instado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez a situarse "a la altura de las circunstancias" para responder a la "entrada masiva de marroquíes en Ceuta que ha puesto en jaque la seguridad de los 80.000 ceutíes que viven en esa ciudad autónoma, y también la soberanía nacional del Estado español".

Así lo ha señalado el 'número dos' de la dirección del PP-A en una atención a medios en El Ejido (Almería), donde ha asistido a la toma de posesión de la nueva alcaldesa del municipio, la 'popular' Julia Ibáñez, que releva a Francisco Góngora, que se ha convertido en el nuevo delegado del Gobierno andaluz en Almería.

Antonio Repullo ha aprovechado la ocasión para valorar "esa entrada masiva de marroquíes en Ceuta" que, en su opinión, "escenifica de nuevo esa falta de coordinación" y de "previsión de un Gobierno débil y que nunca está a la altura de las circunstancias que necesita este país", según ha añadido en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Dicho esto, el dirigente 'popular' ha instado al Gobierno a que "esté a la altura de las circunstancias, que se ponga a trabajar" y que "dote de los medios suficientes en una situación en la que la seguridad nacional es evidente que se tiene que activar, con los medios que necesite la Ciudad Autónoma de Ceuta, y que han sido solicitados no solamente por el presidente de esa ciudad autónoma, sino también por todos los grupos que están representados en esa ciudad autónoma", según ha abundado Repullo.

"Le pedimos al señor (Pedro) Sánchez que vaya a Ceuta, que vea lo que está pasando allí, y que ponga el remedio que no ha puesto en esa ciudad durante los últimos cinco días", ha continuado el secretario general del PP-A, que en ese punto ha remarcado que lo que está sucediendo en dicha ciudad autónoma "está pasando desde el lunes", sin que hubiera habido a partir de entonces "ninguna actuación que haya podido ser efectiva para parar esa entrada masiva e irregular de marroquíes" por parte del Gobierno español.

El dirigente 'popular' ha concluido subrayando que esa llegada de migrantes ha provocado "inseguridad en los ceutíes" y "ha puesto en jaque también la soberanía nacional" española.