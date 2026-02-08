El PP lleva al Pleno dos mociones en defensa del tomate almeriense y de una financiación local "justa"

Archivo - La alcaldesa de Almería visita una cooperativa almeriense dedicada a la comercialización de tomates. - PP DE ALMERÍA - Archivo

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Almería elevará al Pleno, que se celebra este martes, dos mociones centradas en la defensa del sector productor y exportador de tomate, estratégico para la economía almeriense, y en la reivindicación de una financiación local justa que garantice la autonomía municipal.

La principal de las iniciativas pretende el respaldo institucional, a través de un acuerdo de Pleno secundado por todos los grupos políticos con representación municipal, al sector productor y exportador de tomate, alineándose con la propuesta defendida por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas (Fepex, frente al acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, explica la formación en una nota de prensa.

En su moción, el Grupo Popular advierte del "grave impacto" que este acuerdo está teniendo sobre el sector hortofrutícola español y, de forma muy especial, sobre la provincia de Almería, primera productora y exportadora de tomate de España. La moción subraya "la pérdida de competitividad del tomate europeo, el incremento de las importaciones procedentes de Marruecos y la falta de aplicación efectiva de los mecanismos de protección previstos en el acuerdo, lo que genera una situación de competencia desleal para los productores comunitarios".

Entre los acuerdos propuestos se incluye instar al Gobierno de España y a las instituciones europeas a "defender con firmeza" los intereses del sector, exigir condiciones de competencia equitativas y garantizar que las importaciones de terceros países cumplan los mismos estándares laborales, sociales, medioambientales y fitosanitarios que se exigen a los productores europeos. Asimismo, se solicita que el nuevo acuerdo con Marruecos no sea ratificado por el Parlamento Europeo.

La segunda moción presentada por el Grupo Municipal Popular que se debatirá en el Pleno reclama una "financiación local justa, suficiente y respetuosa" con la autonomía municipal, y alerta de la situación de asfixia financiera que padecen los ayuntamientos ante la asunción creciente de competencias sin la correspondiente dotación económica.

El PP denuncia en esta moción la falta de Presupuestos Generales del Estado actualizados, "la rigidez de las reglas fiscales" y la "incertidumbre" generada por la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica anunciada por el Gobierno, "presentada de forma parcial y sin contar con las entidades locales".

En este sentido, la moción defiende que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica "debe ir acompañada de manera simultánea de una reforma del sistema de financiación local", garantizando la igualdad entre ciudadanos, "la suficiencia financiera" de los municipios y el mantenimiento de servicios públicos de calidad.

Asimismo, se exige la convocatoria inmediata de la Comisión Nacional de Administración Local y se rechaza la imposición de nuevas obligaciones económicas a los ayuntamientos sin recursos adicionales, como ocurre con la aplicación de la Ley de residuos, "lo que se ha denominado el 'tasazo' de Pedro Sánchez a la basura, que limita la autonomía fiscal municipal".