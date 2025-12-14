PP de La Mojonera (Almería) denuncia la "parálisis" del gobierno y exige la presentación de los presupuestos para 2026

Portavoz del PP de La Mojonera, Antonio Tomás. - PP ALMERÍA

ALMERÍA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de La Mojonera (Almería) ha manifestado su malestar ante la negativa del equipo de gobierno del Ayuntamiento a "cumplir con su obligación de presentar los presupuestos municipales". En este contexto, el PP ha recordado que, a pesar de contar con mayoría absoluta, el actual equipo de gobierno no ha presentado ni los presupuestos correspondientes a 2025 ni a 2026. Esta situación, según los populares, refleja lo que consideran "la legislatura del caos", caracterizada por "la parálisis de proyectos" para el municipio.

En una nota, los concejales del PP han calificado de "incomprensible e inaceptable" que el equipo de gobierno, con mayoría absoluta, sea "incapaz" de elaborar, presentar y aprobar unas cuentas municipales, destacando que esta actitud se ha convertido en "la tónica habitual" bajo la dirección del alcalde, José Miguel Hernández.

El PP ha insistido en que la elaboración de los presupuestos es "una de las responsabilidades más básicas de cualquier administración y una herramienta para marcar una hoja de ruta que impulse mejoras en la calidad de vida de los vecinos". Asimismo, han subrayado que los presupuestos "deben reflejar las iniciativas para solventar los problemas que padecen los vecinos del pueblo por la irresponsable gestión que existe al frente del Ayuntamiento".

Desde la formación política recuerdan que "los presupuestos no son una opción, sino una obligación legal y moral para quienes cobran un sueldo pagado por todos los mojoneros". "Sin presupuestos se gobierna sin transparencia y se priva a los vecinos de conocer cómo se gestiona el dinero público, una situación que en el caso de La Mojonera consideramos que es extremadamente grave", han afirmado.

Para los concejales del PP la actual legislatura podría definirse como "la legislatura del caos: creciente inseguridad, parálisis de proyectos y servicios urbanos claramente deficientes". "Dos años sin presupuestos significan dos años de retraso para La Mojonera", han reprochado, indicando que "sin nuevas cuentas, es imposible impulsar iniciativas necesarias, como la incorporación de nuevas plazas de policía, imprescindibles para mejorar la seguridad del municipio"

Por otra parte, los populares han criticado que, ante la pregunta en pleno del portavoz del PP, Antonio Tomás, sobre la no presentación de presupuestos, el primer edil "se limitó a exponer que existen problemas técnicos y que nadie se va a queda sin cobrar".

Desde el PP califican estas respuestas de "tomadura de pelo", porque según denuncian "un Ayuntamiento que cuenta con personal administrativo plenamente capacitado y un gobierno con mayoría absoluta no puede excusarse en supuestos problemas técnicos para justificar su inacción".

Finalmente, los concejales del PP en La Mojonera han considerado "muy grave" que el alcalde haya anunciado recientemente obras como la remodelación de la Plaza de la Constitución o la reforma de la piscina municipal, "sin que ninguna de ellas esté contemplada en presupuesto alguno".

"Se trata de proyectos que fueron propuestas incluidas por el PP en su programa electoral, y parece evidente que el equipo de gobierno actúa a remolque de lo que plantea la oposición, apropiándose de iniciativas sin planificación, ni respaldo presupuestario", han concluido.