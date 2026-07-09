PP pedirá mantener la Guardia Civil en Roquetas (Almería) ante la "imposición" del Gobierno para implantar una Comisaría

La diputada nacional del PP Maribel Sánchez Torregrosa y el subdelegado de la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) en la provincia de Almería, David Márquez Sánchez. - PP

ALMERÍA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP y vocal de la Comisión de Interior en el Congreso Maribel Sánchez Torregrosa ha dicho este jueves que su partido va a exigir al Gobierno central que mantenga en Roquetas de Mar a la Guardia Civil ante la "imposición" de establecer una comisaría de Policía Nacional en la localidad, que supera los 110.000 habitantes.

En una nota remitida tras reunirse con un representante de la AEGC, la dirigente 'popular' ha trasladado el interés de su partido en que la Guardia Civil "pueda convivir con Policía Nacional" en Roquetas de Mar "tal y como ocurre en otros municipios de España, entre ellos el municipio de El Ejido".

"Son 180 familias las que, ante la decisión unilateral del Gobierno de España, viven con incertidumbre y angustia no saber cual puede ser su futuro, cuando toda su vida la tienen establecida en el municipio de Roquetas de Mar", ha abundado Sánchez Torregrosa.

Para el PP, la decisión trasladada por el general jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, "implicaría una pérdida de seguridad para todo el municipio" debido a sus características, toda vez que se trata de una localidad que "duplica" su población en verano. "Necesita sí o sí los 180 efectivos de la Guardia Civil", ha recalcado.

En esta línea, ha apuntado que mantener dicha plantilla junto a los efectivos de Policía Nacional previstos --210 según el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar e Interior-- permitiría dotar al municipio de una plantilla acordes con sus características.

La diputada nacional ha trasladado "mano tendida" a los agentes de la Guardia Civil afectados y ha recordado que, desde el partido, se han planteado iniciativas en distintas instituciones en su defensa, en especial de cara a reacondicionar y mejorar el cuartel para sacarlo del "abandono más absoluto".

"Son ya ocho años los que llevamos exigiendo al Ministerio del Interior, desde todas las instituciones, incluido el propio ayuntamiento de Roquetas, que pusiera en marcha todos los puntos del protocolo firmado en los últimos meses del Gobierno de Rajoy, pero que no se pudo completar por la moción de censura del PSOE y la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez estos ocho años para ejecutarlo", ha dicho al respecto.

Por su parte, según ha trasladado el PP, el subdelegado de la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) en la provincia de Almería, David Márquez Sánchez, ha mostrado la "preocupación" de la Guardia Civil por la situación en Roquetas, al no entender la decisión de "eliminar un modelo policial" para "instaurar otro totalmente distinto, con la pérdida de seguridad que esto implicaría"

Desde AEGC también han defendido un modelo policial compartido, donde convivan ambos cuerpos. "Ante estas circunstancias impuestas por el Ministerio al municipio de Roquetas, desde AEGC creemos en que lo mejor para la seguridad del municipio y para la Guardia Civil es un modelo compartido. No entendemos por qué el Ministerio quiere eliminar la Guardia Civil del municipio", han insistido.