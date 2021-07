PP pide explicaciones al Gobierno ante la "suspensión" de obras en uno de los tramos del AVE Murcia-Almería

ALMERÍA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Almería ha asegurado este martes que el Gobierno ha acordado "paralizar" las obras del tramo Níjar-Río Andarax de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Almería-Murcia, y ha criticado que "no haya informado absolutamente a nadie" de la resolución, que, según ha avisado, "podría indicar que se va a rescindir el contrato" con la adjudicataria.

"No se nos escapa que esto puede suponer un retraso de nada más y nada menos de un año y medio más sobre los retrasos ya acumulados como consecuencia del ritmo lento de ejecución de la obra", ha señalado en rueda de prensa el diputado nacional del PP Miguel Ángel Castellón, quien ha comparecido junto al parlamentario andaluz Ramón Herrera.

Castellón ha trasladado que "todo parece indicar" que el Gobierno ha adoptado "un acuerdo de paralización" del que es "uno de los grandes tramos que tiene el AVE en la provincia de Almería" y ha precisado que el plazo de ejecución de obra comenzó en febrero de 2020 tras ser adjudicado por 106 millones de euros para un trazado de 25,5 kilómetros.

"Tenía un plazo de ejecución de 32 meses y parece que ahora se ha suspendido", ha dicho para añadir que se trata "de la gota que colma el vaso de los incumplimientos" del ejecutivo "de Pedro Sánchez con la provincia".

En esta línea, ha considerado que se ha pasado "de la transparencia, el rigor y el seguimiento minucioso" que se hacía de la obra "con el Gobierno del PP" a una "desidia, desdén, falta de rigor, ocultación de datos, falta de seguimiento y de compromiso" que, según ha remarcado, "tiene como última consecuencia el abandono absoluto de la ejecución ferroviaria en Almería".

Castellón, quien ha anunciado que el grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados va a interpelar al Gobierno sobre esta "paralización", ha exigido conocer "cuáles van a ser las consecuencias de la paralización, si va a haber rescisión de contrato, que es lo que nos tememos, y cuál va a ser la consecuencia".

"Queremos saber si se va a producir el mismo acuerdo en otros tramos de la Línea de Alta Velocidad en Almería y cuál va a ser el retraso que esto acumula sobre las previsiones de la llegada del AVE a la provincia", ha concretado para lamentar que se estén "ocultando permanentemente cuál es el estado de ejecución".

El diputado nacional ha recordado que la obra en este tramo fue visitada por el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, en julio de 2020 y "ya entonces se nos dijo que las obras iban a buen ritmo pese a que todo el mundo comprobó de sobra que no estaba ejecutándose conforme a los ritmos normales de una obra de este calado".

"Ahora hay una nueva novedad; no es que haya un ritmo lento de ejecución, es que se paran y si se paran, quiere decir que el AVE con Pedro Sánchez a Almería no llega, por lo que ahora mismo no hay certeza que pueda llegar a la provincia en un futuro", ha remarcado.

En esta línea, ha hecho alusión a que "hace seis meses" el Gobierno "nos dijo que teníamos delante de nosotros los presupuestos más holgados de la historia para estas obras, con 600 millones de euros" y ha cuestionado "cuántos de esos millones se van a ejecutar a finales de año".

"El Gobierno ha mentido y ante tantas incertidumbres, pedimos a la ministra que tome el toro por los cuernos, que tenga un mínimo de decencia, de compromiso y de rigor, y que dejen de seguir ocultando información y mintiendo", ha concluido.