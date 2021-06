PP reclama unas "condiciones dignas" para la Guardia Civil de Roquetas (Almería) ante la "vergonzosa" visita de Gámez

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería) y presidente provincial del PP, Gabriel Amat, ha reclamado que se den unas "condiciones dignas" a la Guardia Civil de la localidad a través de unas nuevas instalaciones tras la "vergonzosa" visita de las mismas de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, a la que ha recordado que "con deseos no se soluciona la situación de los agentes que llevan tres años esperando a que se cumpla el protocolo".

"Llevamos tres años de silencio y de vueltas, y ahora tenemos un deseo", le ha afeado en una nota el primer edil roquetero tras la visita de Gámez, quien afirmó que tras explorar las instalaciones esperaba que "en el menor plazo" posible los agentes pudieran abandonar las actuales instalaciones para ocupar las que el Ayuntamiento roquetero ha puesto a disposición de Interior "en mejores condiciones".

Para Amat, "venir a visitar este cuartel para decir que 'desea' que el traslado de instalaciones se realice cuanto antes es de no tener vergüenza". Así, ha considerado una "falta de respeto a la Guardia Civil y a todos los roqueteros" la postura de Gámez tras "tres años" que "llevan estos agentes esperando, trabajando en unas condiciones totalmente indignas para ellos y para los roqueteros".

El alcalde, quien ha lamentado además que la directora "no haya tenido la deferencia de avisar al alcalde del municipio que visita", ha confesado no obstante "alegrarse" de esta visita "porque significa que ha podido ver en primera persona el estado impresentable de las instalaciones, cuando hace años que podían estar en un edificio que reúne todas las condiciones, un edificio que cuesta no menos de cuatro millones de euros y que el Ayuntamiento le cede de forma gratuita".

"Si no quiere aceptar el edificio que le ofrecemos gratuitamente, tiene otra opción: tirar este cuartel y hacerlo nuevo, en este mismo solar que cedió el Ayuntamiento en su día a un gobierno socialista, porque este Ayuntamiento no mira colores políticos, al igual que cedió hace quince años un solar para una Comisaría de Policía Nacional que van a tener que devolver por incumplimiento del acuerdo, y de lo que, al parecer, tampoco ha querido hablar en su visita", ha comentado.

Por su parte, el diputado nacional del PP Juan José Matarí ha recordado que el Ministerio tiene un "mandato parlamentario", aprobado hace diez meses con los votos a favor del PSOE, que insta al Ministerio del Interior a cumplir el protocolo "que se empezó a cumplir con el anterior gobierno, cuando se elevó la categoría del cuartel, pasando de ser dirigido por un teniente a un capitán". Asimismo, ha detallado que también se reforzó el número de agentes con el compromiso de que fueran más en el momento del traslado.