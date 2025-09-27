'Preseason Voley' de Mintonette reúne en Almería a más de 1.200 jugadores de toda España

ALMERÍA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.200 jugadores, de categorías desde Benjamín hasta Junior, disfrutan de su deporte favorito a lo largo del día de este sábado en la 'Preseason Voley', que organiza el club Mintonette en Almería, donde el Palacio de los Juegos Mediterráneos se ha llenado de niños y jóvenes, de siete a 21 años, entrenando y participando en esta competición, ya tradicional, con la que se da inicio a la temporada.

Además, según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota, "es un evento que vuelve a situar a la ciudad como destino del turismo deportivo, pues los chavales y sus familiares llegados de diferentes provincias generan economía para Almería".

En concreto, participan clubes procedentes de Alicante, Murcia, Granada y Jaén, y a ellos suman los equipos almerienses club voley de Berja, club Al-Bayyana, club Ulemu de El Ejido y, por supuesto, Mintonette.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha visitado el torneo y entregado medallas, y ha afirmado que "estamos celebrando la Semana del Deporte con múltiples actividades, hoy en el Mirador de la Rambla, la Plaza de las Velas, El Palmeral, el Estadio de la Juventud Emilio Campra, el Toyo, y el Palacio de los Juegos".

"Entre todas --ha proseguido-- destaca por el número de participantes en 'Preseason Voley', que organiza Mintonette. Es espectacular ver el ambiente que se respira en el Palacio. Felicidades a Mintonette por el buen trabajo que realiza con la cantera durante todo el año, y seguimos trabajando para fomentar la actividad física entre los almerienses".

Antes, el concejal ha visitado la exhibición y actividad de acercamiento de la agrupación deportiva La Salle al público en el Mirador de la Rambla, con un circuito de habilidades gimnásticas. Ahí el edil ha sido recibido por el coordinador, Antonio Yagüe. En la Plaza de las Velas, por su parte, se ha celebrado el Torneo 3x3 de Baloncesto, de la mano de la Delegación Provincial de la Federación de Baloncesto y su delegado, José Cara.

También El Palmeral estaba repleto de actividades, donde sobresale kayak inclusivo con Altea. Más de 350 deportistas de toda España han participado en el G-Race, uniendo fuerza, resistencia y elasticidad. En El Toyo, el XII Torneo de Ajedrez Memorial Juan Martínez Sola, y esta tarde rugby con URA, aprendizaje de salvamento con Socorrista Pro, y pickleball, entre otras propuestas.

El programa de la Semana del Deporte, que se celebra del 18 al 28 de septiembre, continuará mañana domingo con 'Aprende a jugar a Klask' (CDB Padre Huelin), en el Mirador de la Rambla a las 10,30 horas, y el Sendero Urbano Patrimonial entre Parques, PMD Almería, Monumento Víctimas Almerienses Mauthausen, Parque de las Almadrabillas a las 18,45 horas.