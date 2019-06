El presidente del PP de Almería celebra sus triunfos: "Gabriel Amat no estaba acabado"

Publicado 31/05/2019 20:00:30 CET

ALMERÍA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería y ganador de las elecciones municipales en Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha celebrado este viernes las "dos grandes satisfacciones" que ha tenido esta "semana importante", en la que se ha vuelto a imponer como fuerza más respaldada en su localidad, con lo que ha demostrado que "Gabriel Amat no estaba acabado", y en la que una serie de resoluciones judiciales --hasta cuatro, según ha dicho-- han avalado su gestión y le han dado "un buen palo al PSOE, a Amayt, y a alguien que mantiene una persecución continuada que no es justa", según ha expresado.

Durante su intervención abierta a medios en la Junta Directiva Provincial del PP, Amat ha lamentado la "persecución" y "acoso" que, según ha dicho, ha sufrido en los últimos ocho años tanto él como su familia. "Lo único que no me han dicho es que he montado en globo", ha ironizado el líder de los populares, quien a pesar de haber atravesado "momentos difíciles", ha opinado que al final "todo llega poco a poco a su camino".

El líder de los populares, que se ha expresado con soltura ante sus militantes y seguidores, ha trasladado su satisfacción ante el archivo de la causa principal que investigaba el Juzgado de Instrucción número 2 de Roquetas de Mar un total de 22 sociedades, así como ante otros fallos de los que ha tenido constancia esta semana relativos a recursos "del PSOE" y a "difamaciones" de terceros. "He estado ocho años molesto, intranquilo y mi familia sufriendo, pero todo llega a su fin", se ha desquitado.

En un ambiente festivo y cargado de optimismo, el dirigente del PP en Almería ha instado a los miembros de su formación a que, de cara al próximo mandato, se involucren en la vida municipal y se interesen por "resolver problemas" para que los ciudadanos les vean "como a una persona normal de la calle". "No se puede hacer campañas en los últimos meses o en el último año, el día a día es lo importante", ha apostillado.

Con esto, ha advertido a aquellos nuevos ediles de los 414 conseguidos en la provincia que tendrán "siempre la espada de la oposición" para "daros en la cabeza o cortaros el pelo", pero "cuando las personas están tranquilas y saben lo que han hecho no tienen por qué temer a otro partido que no vale nada más que para criticar injustamente". "Os lo digo por experiencia propia", ha añadido a renglón seguido.

El líder de la formación ha destacado que su partido no solo es la fuerza más destacada del municipio, sino que además ha tenido más apoyo en Almería que en las ocho provincias andaluzas. "Llevamos ya diez u once años haciendo los deberes, pero os digo que la campaña electoral empieza el día 16 de junio", ha manifestado en alusión al día después de la constitución de los ayuntamientos.

Amat ha incidido en que los populares han dado "ilusión, servicios y calidad" a sus conciudadanos a través de las diferentes administraciones, entre ellas la Diputación Provincial donde desde 2011 los populares han dado "servicios" al tiempo que ha liquidado gran parte de la deuda heredada de los socialistas, según se ha referido.

"Hemos sido capaces de conseguir más servicios y de más calidad", ha dicho en relación a la institución que volver a gobernar el PP con mayoría absoluta en el próximo mandato toda vez que ha destacado los logros obtenidos por el Gobierno andaluz, que en apenas cuatro meses ha actuado ante las viviendas alegales, ha promovido un pacto por el agua, ha adjudicado parte de la Autovía del Almanzora, ha "quitado" el impuesto de sucesiones y que va a "hacer" el Hospital de Roquetas de Mar, según ha apuntado.