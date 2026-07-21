Prisión sin fianza por embestir a unos agentes en Almería con una furgoneta sustraída usada para el 'petaqueo'

Vehículo de la Guardia Civil embestido por una furgoneta en Roquetas de Mar (Almería). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar (Almería), plaza número dos, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del conductor que el pasado martes embistió con una furgoneta sustraída contra un vehículo oficial de la Guardia Civil cuando trataba de huir de un operativo contra el narcotráfico.

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, el juicio por estos hechos se ha señalado para el próximo mes de septiembre. Al investigado, que cuenta con antecedentes previos, se le imputan presuntos delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones y contra la seguridad vial.

Estos cargos se suman a los de daños a bienes afectos a las fuerzas y cuerpos de seguridad y uso de vehículo sustraído que constaban al inicio de las diligencias instruidas por la Comandancia de Almería.

Los hechos tuvieron lugar minutos después de las 4,00 horas del 14 de julio, cuando los agentes recibieron un aviso ante la proximidad de una 'narcolancha' a la playa de Las Palmerillas, en la zona del antiguo cuartel de Roquetas.

Los agentes habrían divisado a unas 15 personas cuando cargaban aparentes petacas de gasolina en la embarcación, que llegó a tocar tierra, por lo que establecieron un cerco policial.

La furgoneta abandonó la zona a gran velocidad por un camino que los agentes habían cortado con un coche patrulla con las luces activas para impedir el paso. El conductor hizo "caso omiso" a las señales de alto e impactó "violentamente" contra el vehículo oficial tras efectuar varios movimientos en zigzag.

Los dos guardias civiles que ocupaban el coche patrulla sufrieron lesiones de diversa consideración y causaron baja para el servicio, aunque lograron detener al conductor cuando trató de escapar a pie después del choque.

La investigación apuntó que la furgoneta había sido sustraída días antes en Sevilla, ya que sobre ella constaba una denuncia por robo. En su interior se localizaron indicios de que había sido utilizada para transportar combustible.